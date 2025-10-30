Труханову проситимуть цілодобовий домашній арешт - прокуратура

Колишнього мера Одеси Геннадія Труханова підозрюють у службовій недбалості, яка, за версією слідства, коштувала життя людям під час буревію 30 вересня. У прокуратурі журналісту УНН підтвердили, що проситимуть для нього запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Деталі

На запитання, чи звертатиметься прокуратура до суду з клопотанням про цілодобовий домашній арешт для ексмера Одеси Геннадія Труханова, підозрюваного у службовій недбалості, що призвела до загибелі людей під час буревію 30 вересня, в Офісі Генпрокурора відповіли: "Так, станом на зараз".

Нагадаємо

Ексмеру Одеси Геннадію Труханову повідомили про підозру - за ч. 3 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість, що спричинила загибель людей).

Труханов заявив, що для нього вручення підозри стало "повною несподіванкою". За його словами, трагедія, яка сталася внаслідок потужної зливи, була стихійним лихом, масштаби якого перевищили можливості міської інфраструктури.