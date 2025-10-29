"Це не про халатність, а про злочинну недбалість": Генпрокурор Кравченко підтвердив підозру Труханову

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко, після появи інформації про підозру ексмеру Одеси Геннадію Труханову, підтвердив, що повідомлено про підозру колишньому Одеському міському голові, пише УНН.

30 вересня в Одесі загинули дев’ять людей. І вина тому - не стихійне лихо, а службова недбалість посадовців. Сьогодні повідомлено про підозру колишньому міському голові Одеси. Він роками перебував на посаді, знав, як ніхто інший, про всі проблеми, але не вирішував. Це не про халатність, це про злочинну недбалість, яка призвела до смерті людей - повідомив Кравченко.

Генпрокурор розповів історії родин жертв, життя яких забрала стихія.

З його слів, ідеться про жахливу історію родини переселенців із Курахового.

"Вони тікали від війни, шукали безпеки. Мама, тато, восьмирічна донька, бабуся і дідусь. Потік води зламав двері, заклинив вікна. За кілька хвилин вони опинились в пастці. Мати обіймала доньку, дідусь стримав бабусю за руку. На жаль, вижити не зміг ніхто", - розповів Генеральний прокурор.

Загинула також інспекторка Укрзалізниці.

"Коли її авто затопило, вона сказала чоловіку телефоном "Я піду пішки". Це були її останні слова. Він шукав її 4 години і знайшов за 100 метрів від дороги. Лише безмовний біль - 23-річну дівчину змило водою просто на очах у її хлопця", - йдеться у відеозверненні.

Іще одна жінка загинула у власному домі - не встигла вибратися з нього. "Медсестру трамвайного депо просто змило дорогою з роботи", - зазначив Генпрокурор.

9 життів. 9 українців, яких вбила халатність. Це не просто трагедія. Це обірване дитинство. Спочатку війною, а потім водою. Це зруйновані долі, ненароджені діти і життя з жахливим відчуттям втрати, яку ніхто і ніколи не зможе повернути. Це вирок системі, що роками закривала очі на розбиті зливні стоки, на звіти без дій, на байдужість без відповідальності. Винні обов'язково будуть названі. Покарання обов'язково також невідворотне. Пам'ятаємо кожного - заявив Генеральний прокурор.

Доповнення

На початку жовтня в Одесі пройшли сильні зливні дощі, які забрали життя 9 людей. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що доручив провести повну перевірку після загибелі дев'яти людей через негоду в Одесі.

Також Президент України Володимир Зеленський підписав указ стосовно осіб, у яких підтверджена наявність російського громадянства. Меру Одеси Геннадію Труханову за матеріалами Служби безпеки України припинено громадянство України.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що СБУ має достатньо доказів російського громадянства колишнього міського голови Одеси Геннадія Труханова. На основі цього було ухвалено рішення про його відставку, оскільки Глава держави не міг довірити управління Одесою людині з російським громадянством.