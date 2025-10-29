"Це не про халатність, а про злочинну недбалість": Генпрокурор Кравченко підтвердив підозру Труханову

$42.080.01
48.980.00
ukenru
Ексклюзив
07:00 • 14014 перегляди
Інсульт "молодшає": що потрібно знати про симптоми та профілактику хвороби
06:50 • 17808 перегляди
"Це не про халатність, а про злочинну недбалість": Генпрокурор Кравченко підтвердив підозру ТрухановуVideo
28 жовтня, 20:10 • 22924 перегляди
Труханову повідомлено про підозру - джерело
28 жовтня, 16:50 • 76762 перегляди
Черкаси та Київ ще на шляху до тепла: де в Україні вже гріються, а де - ні
Ексклюзив
28 жовтня, 14:36 • 46316 перегляди
Майже 250 київських закладів освіти зазнали пошкоджень від війни: скільки вже відновлено
28 жовтня, 10:50 • 47708 перегляди
Опалювальний сезон стартував: 13 областей вже підключають житлові будинки до тепла - Мінрозвитку
Ексклюзив
28 жовтня, 09:42 • 74903 перегляди
В українських вишах навчається 25,5 тис. іноземних студентів: найбільше з Китаю, а з рф - понад 400
Ексклюзив
28 жовтня, 09:30 • 38337 перегляди
Екскерівнику "Укренерго" інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах
28 жовтня, 09:24 • 28506 перегляди
Зеленський назвав 28 жовтня датою початку опалювального сезону
Ексклюзив
28 жовтня, 09:16 • 22500 перегляди
Правоохоронці затримали колишнього керівника "Укренерго" Кудрицького: деталі справи з розкраданням на мільйони на об'єктах енергосистеми
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
4.3м/с
83%
745мм
Популярнi новини
Китай обмежує постачання компонентів для безпілотників в Україну - ЗМІ28 жовтня, 23:41 • 16369 перегляди
Офіцер ЗСУ врятував іноземну знімальну групу від російського FPV-дронаVideo29 жовтня, 00:45 • 21549 перегляди
"Літає на словах": в РНБО дали оцінку заявам кремля про успішні випробування "буревісника"02:23 • 19542 перегляди
КНДР випробувала нову стратегічну крилату ракету напередодні візиту Трампа до Південної Кореї04:30 • 17555 перегляди
Бізнес на крові: як “Українські вертольоти” заробляли на гелікоптерах, яких бракувало фронту06:30 • 13725 перегляди
Публікації
Інсульт "молодшає": що потрібно знати про симптоми та профілактику хвороби
Ексклюзив
07:00 • 14022 перегляди
Бізнес на крові: як “Українські вертольоти” заробляли на гелікоптерах, яких бракувало фронту06:30 • 13757 перегляди
Черкаси та Київ ще на шляху до тепла: де в Україні вже гріються, а де - ні28 жовтня, 16:50 • 76772 перегляди
Державний біотехнологічний університет під контролем хабарника: розкрадання державних земель і мільйони від “врожаю в тіні”. Частина 228 жовтня, 12:22 • 53087 перегляди
"Ефект AAL Group": експерти вимагають ретельнішої перевірки компаній, що працюють з чутливою інформацією, на звʼязок з рф28 жовтня, 09:50 • 61237 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Геннадій Труханов
Музикант
Руслан Кравченко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеса
Білий дім
Лос-Анджелес
Реклама
УНН Lite
Меган Маркл і принц Гаррі насолоджувались побаченням, відвідавши гру Світової серії-2025 у Лос-АнджелесіPhotoVideo08:05 • 658 перегляди
The Weeknd придбав маєток у Флориді за $50 мільйонів, встановивши рекордPhoto06:46 • 8764 перегляди
Поп-зірка Дуа Ліпа очолила рейтинг найзаможніших зірок до 30 років у Британії та ІрландіїPhoto28 жовтня, 18:29 • 20665 перегляди
"Дівчина в червоній бандані" "врятувала" Біллі Айліш на концерті та стала вірусноюPhoto28 жовтня, 17:10 • 23434 перегляди
Колишній маєток Авріл Лавін у Малібу продають за $14,5 мільйонаPhoto28 жовтня, 13:18 • 31178 перегляди
Актуальне
Техніка
The Guardian
Дипломатка
Соціальна мережа
The New York Times

"Це не про халатність, а про злочинну недбалість": Генпрокурор Кравченко підтвердив підозру Труханову

Київ • УНН

 • 17808 перегляди

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко підтвердив повідомлення про підозру колишньому міському голові Одеси. Його звинувачують у злочинній недбалості, що призвела до загибелі дев'яти людей в Одесі.

"Це не про халатність, а про злочинну недбалість": Генпрокурор Кравченко підтвердив підозру Труханову

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко, після появи інформації про підозру ексмеру Одеси Геннадію Труханову,  підтвердив, що повідомлено про підозру колишньому Одеському міському голові, пише УНН.

30 вересня в Одесі загинули дев’ять людей. І вина тому - не стихійне лихо, а службова недбалість посадовців. Сьогодні повідомлено про підозру колишньому міському голові Одеси. Він роками перебував на посаді, знав, як ніхто інший, про всі проблеми, але не вирішував. Це не про халатність, це про злочинну недбалість, яка призвела до смерті людей

- повідомив Кравченко.

Генпрокурор розповів історії родин жертв, життя яких забрала стихія.

З його слів, ідеться про жахливу історію родини переселенців із Курахового.

"Вони тікали від війни, шукали безпеки. Мама, тато, восьмирічна донька, бабуся і дідусь. Потік води зламав двері, заклинив вікна. За кілька хвилин вони опинились в пастці. Мати обіймала доньку, дідусь стримав бабусю за руку. На жаль, вижити не зміг ніхто", - розповів Генеральний прокурор.

Загинула також інспекторка Укрзалізниці.

"Коли її авто затопило, вона сказала чоловіку телефоном "Я піду пішки". Це були її останні слова. Він шукав її 4 години і знайшов за 100 метрів від дороги. Лише безмовний біль - 23-річну дівчину змило водою просто на очах у її хлопця", - йдеться у відеозверненні.

Іще одна жінка загинула у власному домі - не встигла вибратися з нього. "Медсестру трамвайного депо просто змило дорогою з роботи", - зазначив Генпрокурор.

9 життів. 9 українців, яких вбила халатність. Це не просто трагедія. Це обірване дитинство. Спочатку війною, а потім водою. Це зруйновані долі, ненароджені діти і життя з жахливим відчуттям втрати, яку ніхто і ніколи не зможе повернути. Це вирок системі, що роками закривала очі на розбиті зливні стоки, на звіти без дій, на байдужість без відповідальності. Винні обов'язково будуть названі. Покарання обов'язково також невідворотне. Пам'ятаємо кожного

- заявив Генеральний прокурор.

Доповнення

На початку жовтня в Одесі пройшли сильні зливні дощі, які забрали життя 9 людей. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що доручив провести повну перевірку після загибелі дев'яти людей через негоду в Одесі.  

Також Президент України Володимир Зеленський підписав указ стосовно осіб, у яких підтверджена наявність російського громадянства. Меру Одеси Геннадію Труханову за матеріалами Служби безпеки України припинено громадянство України.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що СБУ має достатньо доказів російського громадянства колишнього міського голови Одеси Геннадія Труханова. На основі цього було ухвалено рішення про його відставку, оскільки Глава держави не міг довірити управління Одесою людині з російським громадянством.

Юлія Шрамко

ПолітикаКримінал та НП
Обшук
Довічне позбавлення волі
Руслан Кравченко
Україна
Одеса