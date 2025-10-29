"Это не о халатности, а о преступной халатности": Генпрокурор Кравченко подтвердил подозрение Труханову

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, после появления информации о подозрении экс-мэру Одессы Геннадию Труханову, подтвердил, что сообщено о подозрении бывшему Одесскому городскому голове, пишет УНН.

30 сентября в Одессе погибли девять человек. И вина тому - не стихийное бедствие, а служебная халатность должностных лиц. Сегодня сообщено о подозрении бывшему городскому голове Одессы. Он годами находился на должности, знал, как никто другой, обо всех проблемах, но не решал. Это не о халатности, это о преступной халатности, которая привела к смерти людей - сообщил Кравченко.

Генпрокурор рассказал истории семей жертв, жизни которых унесла стихия.

По его словам, речь идет об ужасной истории семьи переселенцев из Курахово.

"Они бежали от войны, искали безопасности. Мама, папа, восьмилетняя дочь, бабушка и дедушка. Поток воды сломал двери, заклинил окна. Через несколько минут они оказались в ловушке. Мать обнимала дочь, дедушка сдержал бабушку за руку. К сожалению, выжить не смог никто", - рассказал Генеральный прокурор.

Погибла также инспектор Укрзализныци.

"Когда ее авто затопило, она сказала мужу по телефону "Я пойду пешком". Это были ее последние слова. Он искал ее 4 часа и нашел в 100 метрах от дороги. Лишь безмолвная боль - 23-летнюю девушку смыло водой прямо на глазах у ее парня", - говорится в видеообращении.

Еще одна женщина погибла в собственном доме - не успела выбраться из него. "Медсестру трамвайного депо просто смыло по дороге с работы", - указал Генпрокурор.

9 жизней. 9 украинцев, которых убила халатность. Это не просто трагедия. Это оборванное детство. Сначала войной, а потом водой. Это разрушенные судьбы, нерожденные дети и жизнь с ужасным чувством потери, которую никто и никогда не сможет вернуть. Это приговор системе, которая годами закрывала глаза на разбитые сливные стоки, на отчеты без действий, на безразличие без ответственности. Виновные обязательно будут названы. Наказание обязательно также неотвратимо. Помним каждого - заявил Генеральный прокурор.

Дополнение

В начале октября в Одессе прошли сильные ливневые дожди, которые унесли жизни 9 человек. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поручил провести полную проверку после гибели девяти человек из-за непогоды в Одессе.

Также Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ относительно лиц, у которых подтверждено наличие российского гражданства. Мэру Одессы Геннадию Труханову по материалам Службы безопасности Украины прекращено гражданство Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что СБУ имеет достаточно доказательств российского гражданства бывшего городского головы Одессы Геннадия Труханова. На основе этого было принято решение о его отставке, поскольку Глава государства не мог доверить управление Одессой человеку с российским гражданством.