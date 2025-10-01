Президент доручив повну перевірку після загибелі 9 людей через негоду в Одесі
Київ • УНН
В Одесі дев'ятеро людей, включаючи дитину, загинули внаслідок стихійного лиха. Зеленський доручив віцепрем'єр-міністру Олексію Кулебі провести повну перевірку обставин трагедії.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що доручив провести повну перевірку після загибелі дев'яти людей через негоду в Одесі, і підготувати звіт ще цього тижня, пише УНН.
Деталі
"Жахлива ситуація в Одесі цими днями - дев’ять людей загинули від стихійного лиха, серед них дитина. Мої співчуття рідним та близьким. Перевіряють інформацію щодо ще однієї людини, доля якої наразі невідома", - вказав Зеленський.
З його слів, до рятувальної операції та відновлювальних робіт залучені ДСНС України, Національна поліція.
Сьогодні віцепрем’єр-міністр Олексій Кулеба доповів щодо ситуації в місті, з’ясування обставин такого масштабу трагедії. Доручив йому провести повну перевірку роботи в Одесі, усіх фактів, що передували трагедії та могли спричинити такі значні негативні наслідки. Цієї п’ятниці очікую на детальну доповідь
Доповнення
В Одесі та районі майже добу ліквідовують наслідки негоди, загинули 9 людей, серед них дитина, затопило насосні станції, обмежено рух транспорту та змінено рух громадського транспорту.