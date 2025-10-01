Президент поручил полную проверку после гибели 9 человек из-за непогоды в Одессе

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поручил провести полную проверку после гибели девяти человек из-за непогоды в Одессе, и подготовить отчет еще на этой неделе, пишет УНН.

"Ужасная ситуация в Одессе в эти дни - девять человек погибли от стихийного бедствия, среди них ребенок. Мои соболезнования родным и близким. Проверяют информацию относительно еще одного человека, судьба которого пока неизвестна", - указал Зеленский.

По его словам, к спасательной операции и восстановительным работам привлечены ГСЧС Украины, Национальная полиция.

Сегодня вице-премьер-министр Алексей Кулеба доложил о ситуации в городе, выяснении обстоятельств такого масштаба трагедии. Поручил ему провести полную проверку работы в Одессе, всех фактов, предшествовавших трагедии и которые могли повлечь такие значительные негативные последствия. В эту пятницу ожидаю подробный доклад