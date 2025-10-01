$41.140.18
Президент поручил полную проверку после гибели 9 человек из-за непогоды в Одессе

Киев • УНН

 • 988 просмотра

В Одессе девять человек, включая ребенка, погибли в результате стихийного бедствия. Зеленский поручил вице-премьер-министру Алексею Кулебе провести полную проверку обстоятельств трагедии.

Президент поручил полную проверку после гибели 9 человек из-за непогоды в Одессе

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поручил провести полную проверку после гибели девяти человек из-за непогоды в Одессе, и подготовить отчет еще на этой неделе, пишет УНН.

Детали

"Ужасная ситуация в Одессе в эти дни - девять человек погибли от стихийного бедствия, среди них ребенок. Мои соболезнования родным и близким. Проверяют информацию относительно еще одного человека, судьба которого пока неизвестна", - указал Зеленский.

По его словам, к спасательной операции и восстановительным работам привлечены ГСЧС Украины, Национальная полиция.

Сегодня вице-премьер-министр Алексей Кулеба доложил о ситуации в городе, выяснении обстоятельств такого масштаба трагедии. Поручил ему провести полную проверку работы в Одессе, всех фактов, предшествовавших трагедии и которые могли повлечь такие значительные негативные последствия. В эту пятницу ожидаю подробный доклад

- подчеркнул Зеленский.

Дополнение

В Одессе и районе почти сутки ликвидируют последствия непогоды, погибли 9 человек, среди них ребенок, затопило насосные станции, ограничено движение транспорта и изменено движение общественного транспорта.

Юлия Шрамко

ОбществоПроисшествия
Дожди в Украине
Национальная полиция Украины
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Владимир Зеленский
Одесса