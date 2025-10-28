$42.070.07
СБУ має вдосталь доказів, що Труханов є громадянином рф - Зеленський

Київ • УНН

 • 390 перегляди

Президент України Володимир Зеленський заявив, що СБУ має достатньо доказів російського громадянства колишнього міського голови Одеси Геннадія Труханова. На основі цього було прийнято рішення про його відставку, оскільки глава держави не міг довірити управління Одесою людині з російським громадянством.

СБУ має вдосталь доказів, що Труханов є громадянином рф - Зеленський

Служба безпеки України має достатньо доказів того, що колишній міський голова Одеси Геннадій Труханов має російське громадянство. На основі цього було прийняте рішення відправити його у відставку, заявив Президент України Володимир Зеленський під спілкування з журналістами, передає кореспондент УНН.

Деталі

У Служби безпеки України достатньо доказів, що у Труханова є громадянство рф. Є додаткова інформація з реєстрів від Прикордонної служби, яка також збігається з тим, що у Труханова є громадянство рф. Скільки там паспортів, які справжні, які підроблені, хто це робить – мене, чесно кажучи, не цікавить. Чи є стовідсотковий факт, що він є громадянином росії? Мені СБУ і прикордонники кажуть "так"

- підкреслив Зеленський.

Також глава держави додав, що він не міг довірити управління Одесою людині з російським громадянством. Особливо, якщо врахувати, що росіяни мають плани на це місто.

На основі цих фактів та інших документів може бути ухвалене відповідне рішення. Це не політичний крок. Я зробив абсолютно практичний крок. І я вважаю, що це зроблено згідно з законом і зроблено справедливо. Тому що ніхто не знає, чого очікувати від "рускіх" і як вони зацікавлені в Одесі. Як президент я маю бути впевненим, що люди, які очолюють владу там, точно будуть захищати Одесу і точно її захистять. Саме такий вибір у мене був з відповідною кандидатурою

- підсумував Зеленський.

Доповнення

Комісія при Президентові України з питань громадянства прийняла рішення про припинення громадянства нашої держави міському голові Одеси Геннадію Труханову. Таке рішення, зокрема, ґрунтується на доказовій базі Служби безпеки і затверджене Указом Президента України.

Павло Зінченко

Політика
Війна в Україні
Геннадій Труханов
Служба безпеки України
Володимир Зеленський
Україна
Одеса