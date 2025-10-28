СБУ має вдосталь доказів, що Труханов є громадянином рф - Зеленський

Служба безпеки України має достатньо доказів того, що колишній міський голова Одеси Геннадій Труханов має російське громадянство. На основі цього було прийняте рішення відправити його у відставку, заявив Президент України Володимир Зеленський під спілкування з журналістами, передає кореспондент УНН.

У Служби безпеки України достатньо доказів, що у Труханова є громадянство рф. Є додаткова інформація з реєстрів від Прикордонної служби, яка також збігається з тим, що у Труханова є громадянство рф. Скільки там паспортів, які справжні, які підроблені, хто це робить – мене, чесно кажучи, не цікавить. Чи є стовідсотковий факт, що він є громадянином росії? Мені СБУ і прикордонники кажуть "так"

Також глава держави додав, що він не міг довірити управління Одесою людині з російським громадянством. Особливо, якщо врахувати, що росіяни мають плани на це місто.

На основі цих фактів та інших документів може бути ухвалене відповідне рішення. Це не політичний крок. Я зробив абсолютно практичний крок. І я вважаю, що це зроблено згідно з законом і зроблено справедливо. Тому що ніхто не знає, чого очікувати від "рускіх" і як вони зацікавлені в Одесі. Як президент я маю бути впевненим, що люди, які очолюють владу там, точно будуть захищати Одесу і точно її захистять. Саме такий вибір у мене був з відповідною кандидатурою