У СБУ достаточно доказательств, что Труханов является гражданином РФ - Зеленский

У Службы безопасности Украины достаточно доказательств того, что бывший мэр Одессы Геннадий Труханов имеет российское гражданство. На основании этого было принято решение отправить его в отставку, заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами, передает корреспондент УНН.

У Службы безопасности Украины достаточно доказательств, что у Труханова есть гражданство РФ. Есть дополнительная информация из реестров от Пограничной службы, которая также совпадает с тем, что у Труханова есть гражданство РФ. Сколько там паспортов, какие настоящие, какие поддельные, кто это делает – меня, честно говоря, не интересует. Есть ли стопроцентный факт, что он является гражданином России? Мне СБУ и пограничники говорят "да"

Также глава государства добавил, что он не мог доверить управление Одессой человеку с российским гражданством. Особенно, если учесть, что россияне имеют планы на этот город.

На основе этих фактов и других документов может быть принято соответствующее решение. Это не политический шаг. Я сделал абсолютно практический шаг. И я считаю, что это сделано согласно закону и сделано справедливо. Потому что никто не знает, чего ожидать от "русских" и как они заинтересованы в Одессе. Как президент я должен быть уверен, что люди, которые возглавляют власть там, точно будут защищать Одессу и точно ее защитят. Именно такой выбор у меня был с соответствующей кандидатурой