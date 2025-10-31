$42.080.01
Ексмера Одеси Труханова відправили під цілодобовий домашній арешт до 28 грудня
Ексклюзив
14:27 • 11376 перегляди
Одруження через "Дію": понад 50 парам було відмовлено у реєстрації шлюбу
Ексклюзив
12:28 • 17426 перегляди
Це Північна Корея: економіст розкритикував ідею зменшення кількості аптек в України
12:08 • 28310 перегляди
Найкращий актив - це ти: чому ментальне здоров'я і розвиток важливіші за депозити
11:42 • 16600 перегляди
Голова СБУ Малюк: було успішно знищено один з трьох "орєшників"
Ексклюзив
10:56 • 30072 перегляди
Ректор-втікач продовжує працювати у Державному біотехнологічному університеті: у МОН ігнорують вирок суду щодо нардепа Андрія Одарченка
10:52 • 16395 перегляди
"Історична подія": Кравченко повідомив про перший випадок передачі російського військового іноземній державі для судуVideo
Ексклюзив
31 жовтня, 09:39 • 20032 перегляди
Нападникам на ТЦК в Одесі біля 7 км загрожує від 5 до 15 років: справу розслідує СБУ
31 жовтня, 08:46 • 25199 перегляди
Труханову обиратимуть запобіжний захід сьогодні у Печерському суді о 14:00
31 жовтня, 07:56 • 14783 перегляди
За вибух на пошті у Києві затримали 40-річного чоловіка: він робив "сувеніри з боєприпасів"
Печерський районний суд обрав запобіжний захід колишньому міському голові Одеси Геннадію Труханову у вигляді цілодобового домашнього арешту до 28 грудня. Його підозрюють у службовій недбалості, що призвела до загибелі людей під час буревію 30 вересня.

Печерський районний суд відправив колишнього міського голову Одеси Геннадія Труханова під цілодобовий домашній арешт. На такому запобіжному заході наполягала прокуратура повідомив журналіст УНН з залу суду.

Деталі

Суд задовільнив клопотання сторони обвинувачення у справі колишнього мера Одеси Геннадія Труханова про призначення обмежувального заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту із застосуванням електронного засобу контролю.

Запобіжний захід діятиме до 28 грудня.

Додамо

Як повідомляв УНН, Труханова підозрюють у службовій недбалості, яка призвела до загибелі людей під час буревію 30 вересня. На підозрюваного було покладено наступні зобов'язання: не відлучатися в Одеси, повідомляти прокурора про зміну роботи або місця проживання, здати закордонні паспорти, утримуватися від спілкування зі свідками по справі. За словами прокурора, такі заходи запобігають можливості колишнього мера незаконно впливати на свідків, знищити докази чи перешкоджати слідству.

Зі свого боку Геннадій Труханов закликав суд не задовольняти клопотання.

Я просив би не задовольняти це клопотання, бо я не збираюся нікуди тікати. Мені щось приховувати немає сенсу, я надав всі документи. Навіщо казати, що я щось буду приховувати 

- зазначив Труханов.

Нагадаємо

На початку жовтня в Одесі пройшли сильні дощі, які забрали життя 9 людей. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що доручив провести повну перевірку після загибелі дев'яти людей через негоду в Одесі.

Також Президент України Володимир Зеленський підписав указ стосовно осіб, у яких підтверджена наявність російського громадянства. Меру Одеси Геннадію Труханову за матеріалами Служби безпеки України припинено громадянство України.

"Це не про халатність, а про злочинну недбалість": Генпрокурор Кравченко підтвердив підозру Труханову29.10.25, 08:50 • 53577 переглядiв

28 жовтня стало відомо, що ексмеру Одеси Геннадію Труханову повідомили про підозру - за ч. 3 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість, що спричинила загибель людей).

Труханов заявив, що для нього вручення підозри стало "повною несподіванкою". За його словами, трагедія, яка сталася внаслідок потужної зливи, була стихійним лихом, масштаби якого перевищили можливості міської інфраструктури.

Альона Уткіна

