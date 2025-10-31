Ексмера Одеси Труханова відправили під цілодобовий домашній арешт до 28 грудня
Київ • УНН
Печерський районний суд обрав запобіжний захід колишньому міському голові Одеси Геннадію Труханову у вигляді цілодобового домашнього арешту до 28 грудня. Його підозрюють у службовій недбалості, що призвела до загибелі людей під час буревію 30 вересня.
Печерський районний суд відправив колишнього міського голову Одеси Геннадія Труханова під цілодобовий домашній арешт. На такому запобіжному заході наполягала прокуратура повідомив журналіст УНН з залу суду.
Деталі
Суд задовільнив клопотання сторони обвинувачення у справі колишнього мера Одеси Геннадія Труханова про призначення обмежувального заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту із застосуванням електронного засобу контролю.
Запобіжний захід діятиме до 28 грудня.
Додамо
Як повідомляв УНН, Труханова підозрюють у службовій недбалості, яка призвела до загибелі людей під час буревію 30 вересня. На підозрюваного було покладено наступні зобов'язання: не відлучатися в Одеси, повідомляти прокурора про зміну роботи або місця проживання, здати закордонні паспорти, утримуватися від спілкування зі свідками по справі. За словами прокурора, такі заходи запобігають можливості колишнього мера незаконно впливати на свідків, знищити докази чи перешкоджати слідству.
Зі свого боку Геннадій Труханов закликав суд не задовольняти клопотання.
Я просив би не задовольняти це клопотання, бо я не збираюся нікуди тікати. Мені щось приховувати немає сенсу, я надав всі документи. Навіщо казати, що я щось буду приховувати
Нагадаємо
На початку жовтня в Одесі пройшли сильні дощі, які забрали життя 9 людей. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що доручив провести повну перевірку після загибелі дев'яти людей через негоду в Одесі.
Також Президент України Володимир Зеленський підписав указ стосовно осіб, у яких підтверджена наявність російського громадянства. Меру Одеси Геннадію Труханову за матеріалами Служби безпеки України припинено громадянство України.
28 жовтня стало відомо, що ексмеру Одеси Геннадію Труханову повідомили про підозру - за ч. 3 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість, що спричинила загибель людей).
Труханов заявив, що для нього вручення підозри стало "повною несподіванкою". За його словами, трагедія, яка сталася внаслідок потужної зливи, була стихійним лихом, масштаби якого перевищили можливості міської інфраструктури.