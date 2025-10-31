Ексмера Одеси Труханова відправили під цілодобовий домашній арешт до 28 грудня

Печерський районний суд обрав запобіжний захід колишньому міському голові Одеси Геннадію Труханову у вигляді цілодобового домашнього арешту до 28 грудня. Його підозрюють у службовій недбалості, що призвела до загибелі людей під час буревію 30 вересня.