Экс-мэра Одессы Труханова отправили под круглосуточный домашний арест до 28 декабря
Эксклюзив
14:27 • 10506 просмотра
Женитьба через "Дію": более 50 парам было отказано в регистрации брака
Эксклюзив
12:28 • 16929 просмотра
Это Северная Корея: экономист раскритиковал идею уменьшения количества аптек в Украине
12:08 • 27534 просмотра
Лучший актив - это ты: почему ментальное здоровье и развитие важнее депозитов
11:42 • 16242 просмотра
Глава СБУ Малюк: был успешно уничтожен один из трех "орешников"
Эксклюзив
10:56 • 29705 просмотра
Ректор-беглец продолжает работать в Государственном биотехнологическом университете: в МОН игнорируют приговор суда в отношении нардепа Андрея Одарченко
10:52 • 16251 просмотра
"Историческое событие": Кравченко сообщил о первом случае передачи российского военного иностранному государству для судаVideo
Эксклюзив
31 октября, 09:39 • 19974 просмотра
Нападавшим на ТЦК в Одессе возле 7 км грозит от 5 до 15 лет: дело расследует СБУ
31 октября, 08:46 • 25131 просмотра
Труханову будут избирать меру пресечения сегодня в Печерском суде в 14:00
31 октября, 07:56 • 14745 просмотра
За взрыв на почте в Киеве задержали 40-летнего мужчину: он делал "сувениры из боеприпасов"
Экс-мэра Одессы Труханова отправили под круглосуточный домашний арест до 28 декабря

Киев • УНН

 • 1416 просмотра

Печерский районный суд избрал меру пресечения бывшему городскому голове Одессы Геннадию Труханову в виде круглосуточного домашнего ареста до 28 декабря. Его подозревают в служебной халатности, повлекшей гибель людей во время урагана 30 сентября.

Печерский районный суд отправил бывшего городского голову Одессы Геннадия Труханова под круглосуточный домашний арест. На такой мере пресечения настаивала прокуратура, сообщил журналист УНН из зала суда.

Детали

Суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения по делу бывшего мэра Одессы Геннадия Труханова о назначении ограничительной меры в виде круглосуточного домашнего ареста с применением электронного средства контроля.

Мера пресечения будет действовать до 28 декабря.

Добавим

Как сообщал УНН, Труханова подозревают в служебной халатности, которая привела к гибели людей во время урагана 30 сентября. На подозреваемого были возложены следующие обязательства: не отлучаться из Одессы, сообщать прокурору об изменении работы или места жительства, сдать заграничные паспорта, воздерживаться от общения со свидетелями по делу. По словам прокурора, такие меры предотвращают возможность бывшего мэра незаконно влиять на свидетелей, уничтожить доказательства или препятствовать следствию.

Со своей стороны Геннадий Труханов призвал суд не удовлетворять ходатайство.

Я просил бы не удовлетворять это ходатайство, потому что я не собираюсь никуда убегать. Мне что-то скрывать нет смысла, я предоставил все документы. Зачем говорить, что я что-то буду скрывать

- отметил Труханов.

Напомним

В начале октября в Одессе прошли сильные дожди, которые унесли жизни 9 человек. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поручил провести полную проверку после гибели девяти человек из-за непогоды в Одессе.

Также Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ относительно лиц, у которых подтверждено наличие российского гражданства. Мэру Одессы Геннадию Труханову по материалам Службы безопасности Украины прекращено гражданство Украины.

"Это не о халатности, а о преступной халатности": Генпрокурор Кравченко подтвердил подозрение Труханову29.10.25, 08:50 • 53562 просмотра

28 октября стало известно, что экс-мэру Одессы Геннадию Труханову сообщили о подозрении - по ч. 3 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность, повлекшая гибель людей).

Труханов заявил, что для него вручение подозрения стало "полной неожиданностью". По его словам, трагедия, произошедшая в результате мощного ливня, была стихийным бедствием, масштабы которого превысили возможности городской инфраструктуры.

Алена Уткина

Криминал и ЧП
Геннадий Труханов
Дожди в Украине
Служба безопасности Украины
Владимир Зеленский
Украина
Одесса