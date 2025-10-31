Экс-мэра Одессы Труханова отправили под круглосуточный домашний арест до 28 декабря

Печерский районный суд отправил бывшего городского голову Одессы Геннадия Труханова под круглосуточный домашний арест. На такой мере пресечения настаивала прокуратура, сообщил журналист УНН из зала суда.

Детали

Суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения по делу бывшего мэра Одессы Геннадия Труханова о назначении ограничительной меры в виде круглосуточного домашнего ареста с применением электронного средства контроля.

Мера пресечения будет действовать до 28 декабря.

Добавим

Как сообщал УНН, Труханова подозревают в служебной халатности, которая привела к гибели людей во время урагана 30 сентября. На подозреваемого были возложены следующие обязательства: не отлучаться из Одессы, сообщать прокурору об изменении работы или места жительства, сдать заграничные паспорта, воздерживаться от общения со свидетелями по делу. По словам прокурора, такие меры предотвращают возможность бывшего мэра незаконно влиять на свидетелей, уничтожить доказательства или препятствовать следствию.

Со своей стороны Геннадий Труханов призвал суд не удовлетворять ходатайство.

Я просил бы не удовлетворять это ходатайство, потому что я не собираюсь никуда убегать. Мне что-то скрывать нет смысла, я предоставил все документы. Зачем говорить, что я что-то буду скрывать - отметил Труханов.

Напомним

В начале октября в Одессе прошли сильные дожди, которые унесли жизни 9 человек. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поручил провести полную проверку после гибели девяти человек из-за непогоды в Одессе.

Также Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ относительно лиц, у которых подтверждено наличие российского гражданства. Мэру Одессы Геннадию Труханову по материалам Службы безопасности Украины прекращено гражданство Украины.

"Это не о халатности, а о преступной халатности": Генпрокурор Кравченко подтвердил подозрение Труханову

28 октября стало известно, что экс-мэру Одессы Геннадию Труханову сообщили о подозрении - по ч. 3 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность, повлекшая гибель людей).

Труханов заявил, что для него вручение подозрения стало "полной неожиданностью". По его словам, трагедия, произошедшая в результате мощного ливня, была стихийным бедствием, масштабы которого превысили возможности городской инфраструктуры.