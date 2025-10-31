Труханову обиратимуть запобіжний захід сьогодні у Печерському суді о 14:00
Київ • УНН
Засідання суду щодо обрання запобіжного заходу ексмеру Одеси Геннадію Труханову відбудеться сьогодні о 14:00 у Печерському суді Києва. Прокуратура проситиме цілодобовий домашній арешт для нього.
Засідання з обрання запобіжного заходу колишньому меру Одеси Геннадію Труханову, якому повідомили про підозру у службовій недбалості, заплановано на сьогодні на 14:00 у Печерському суді міста Києва. Про це повідомляє УНН.
Як стало відомо УНН, Труханову обиратимуть запобіжний захід сьогодні на засіданні у Печерському суді. Початок суду о 14:00.
Сторона обвинувачення проситиме для нього запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Нагадаємо
На початку жовтня в Одесі пройшли сильні зливні дощі, які забрали життя 9 людей. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що доручив провести повну перевірку після загибелі дев'яти людей через негоду в Одесі.
Також Президент України Володимир Зеленський підписав указ стосовно осіб, у яких підтверджена наявність російського громадянства. Меру Одеси Геннадію Труханову за матеріалами Служби безпеки України припинено громадянство України.
28 жовтня стало відомо, що ексмеру Одеси Геннадію Труханову повідомили про підозру - за ч. 3 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість, що спричинила загибель людей).
Труханов заявив, що для нього вручення підозри стало "повною несподіванкою". За його словами, трагедія, яка сталася внаслідок потужної зливи, була стихійним лихом, масштаби якого перевищили можливості міської інфраструктури.