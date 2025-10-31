$42.080.01
Труханову будут избирать меру пресечения сегодня в Печерском суде в 14:00
07:53 • 2626 просмотра
россия атаковала Украину ракетой, побудившей Трампа выйти из ядерного договора – Reuters
07:20 • 6552 просмотра
В Украину идет теплая погода с дождями в некоторых регионах: синоптик озвучила прогноз на 1 и 2 ноября
06:45 • 13513 просмотра
МАГАТЭ после атаки рф на Украину зафиксировало повреждение критических для ядерной безопасности подстанций
05:58 • 14207 просмотра
Российские атаки ночью повредили железнодорожную инфраструктуру в Сумской и Харьковской областях: есть изменения в графике – Укрзализныця
30 октября, 16:50 • 40397 просмотра
Ограничения будут действовать круглосуточно во всех регионах: как надолго завтра в Украине будут выключать свет
Эксклюзив
30 октября, 16:31 • 43489 просмотра
Нардепа-взяточника Андрея Одарченко отстранили от должности председателя Ученого совета Государственного биотехнологического университета
30 октября, 15:59 • 34330 просмотра
Оккупанты 29 октября ударили по телевышке в центре Чернигова: жителям советуют не приближаться к сооружению
Эксклюзив
30 октября, 11:00 • 68370 просмотра
Льготное налогообложение электромобилей: вырастет ли цена в случае отмены льгот и что будет с рынком
30 октября, 10:37 • 28073 просмотра
Сырский опровергает заявления рф о "блокировании" в Покровске и Купянске, принял ряд решений по Покровскому направлению
Труханову будут избирать меру пресечения сегодня в Печерском суде в 14:00

Киев • УНН

 • 664 просмотра

Заседание суда по избранию меры пресечения экс-мэру Одессы Геннадию Труханову состоится сегодня в 14:00 в Печерском суде Киева. Прокуратура будет просить круглосуточный домашний арест для него.

Труханову будут избирать меру пресечения сегодня в Печерском суде в 14:00

Заседание по избранию меры пресечения бывшему мэру Одессы Геннадию Труханову, которому сообщили о подозрении в служебной халатности, запланировано на сегодня на 14:00 в Печерском суде города Киева. Об этом сообщает УНН.

Как стало известно УНН, Труханову будут избирать меру пресечения сегодня на заседании в Печерском суде. Начало суда в 14:00.

Сторона обвинения будет просить для него меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. 

"Это не о халатности, а о преступной халатности": Генпрокурор Кравченко подтвердил подозрение Труханову

Напомним

 В начале октября в Одессе прошли сильные ливневые дожди, которые унесли жизни 9 человек. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поручил провести полную проверку после гибели девяти человек из-за непогоды в Одессе.  

Также Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ относительно лиц, у которых подтверждено наличие российского гражданства. Мэру Одессы Геннадию Труханову по материалам Службы безопасности Украины прекращено гражданство Украины.  

28 октября стало известно, что экс-мэру Одессы Геннадию Труханову сообщили о подозрении - по ч. 3 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность, повлекшая гибель людей).  

Труханов заявил, что для него вручение подозрения стало "полной неожиданностью". По его словам, трагедия, произошедшая в результате мощного ливня, была стихийным бедствием, масштабы которого превысили возможности городской инфраструктуры.

Татьяна Краевская

