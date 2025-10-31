Труханову будут избирать меру пресечения сегодня в Печерском суде в 14:00

Заседание по избранию меры пресечения бывшему мэру Одессы Геннадию Труханову, которому сообщили о подозрении в служебной халатности, запланировано на сегодня на 14:00 в Печерском суде города Киева. Об этом сообщает УНН.

Как стало известно УНН, Труханову будут избирать меру пресечения сегодня на заседании в Печерском суде. Начало суда в 14:00.

Сторона обвинения будет просить для него меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

"Это не о халатности, а о преступной халатности": Генпрокурор Кравченко подтвердил подозрение Труханову

Напомним

В начале октября в Одессе прошли сильные ливневые дожди, которые унесли жизни 9 человек. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поручил провести полную проверку после гибели девяти человек из-за непогоды в Одессе.



Также Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ относительно лиц, у которых подтверждено наличие российского гражданства. Мэру Одессы Геннадию Труханову по материалам Службы безопасности Украины прекращено гражданство Украины.

28 октября стало известно, что экс-мэру Одессы Геннадию Труханову сообщили о подозрении - по ч. 3 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность, повлекшая гибель людей).

Труханов заявил, что для него вручение подозрения стало "полной неожиданностью". По его словам, трагедия, произошедшая в результате мощного ливня, была стихийным бедствием, масштабы которого превысили возможности городской инфраструктуры.