Не лише Труханов: ще декілька посадовців в Одесі отримали підозру

Правоохоронці оголосили про підозру не лише колишньому міському голові Одеси Геннадію Труханову - її отримали декілька посадовців Одеської міської ради та комунального підприємства. Про це повідомляє УНН з посиланням на Національну поліцію України.

Деталі

Колишнього міського голову, двох його заступників, посадових осіб Департаментів Одеської міськради, а також директора, начальника та головних інженерів структурного підрозділу комунального підприємства підозрюють у службовій недбалості, що коштувало людських життів.

Йдеться про рясні дощі 30 вересня поточного року, що спричинили повінь: тоді загинуло девʼять осіб, серед яких родина з дитиною. Вони проживали на цокольному поверсі будинку - там за лічені хвилини вода досягла критичного рівня, не залишивши можливості для порятунку.

За фактом службової недбалості девʼятьом вищезазначеним фігурантам повідомлено про підозру. Зловмисникам загрожує до восьми років увʼязнення.

Нагадаємо

На початку жовтня в Одесі пройшли сильні зливні дощі, які забрали життя 9 людей. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що доручив провести повну перевірку після загибелі дев'яти людей через негоду в Одесі.

УНН повідомляв, що Геннадію Труханову, вже колишньому міському голові Одеси, повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість, що спричинила загибель людей). До того Президент України Володимир Зеленський заявив, що СБУ має достатньо доказів щодо наявності російського громадянства у Геннадія Труханова.

Далі за матеріалами Служби безпеки України припинено громадянство України Геннадію Труханову.