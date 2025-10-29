Не только Труханов: еще несколько чиновников в Одессе получили подозрение

Правоохранители объявили о подозрении не только бывшему городскому голове Одессы Геннадию Труханову - его получили несколько должностных лиц Одесского городского совета и коммунального предприятия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Национальную полицию Украины.

Детали

Бывшего городского голову, двух его заместителей, должностных лиц Департаментов Одесского горсовета, а также директора, начальника и главных инженеров структурного подразделения коммунального предприятия подозревают в служебной халатности, повлекшей человеческие жертвы.

Речь идет об обильных дождях 30 сентября текущего года, повлекших наводнение: тогда погибли девять человек, среди которых семья с ребенком. Они проживали на цокольном этаже дома - там за считанные минуты вода достигла критического уровня, не оставив возможности для спасения.

По факту служебной халатности девяти вышеупомянутым фигурантам сообщено о подозрении. Злоумышленникам грозит до восьми лет заключения.

Напомним

В начале октября в Одессе прошли сильные ливневые дожди, которые унесли жизни 9 человек. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поручил провести полную проверку после гибели девяти человек из-за непогоды в Одессе.

УНН сообщал, что Геннадию Труханову, уже бывшему городскому голове Одессы, сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность, повлекшая гибель людей). До этого Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что СБУ имеет достаточно доказательств относительно наличия российского гражданства у Геннадия Труханова.

Далее по материалам Службы безопасности Украины прекращено гражданство Украины Геннадию Труханову.