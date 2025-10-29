Не только Труханов: еще несколько чиновников в Одессе получили подозрение

$42.080.01
48.980.00
ukenru
Эксклюзив
07:00 • 11121 просмотра
Инсульт «молодеет»: что нужно знать о симптомах и профилактике болезни
06:50 • 14076 просмотра
"Это не о халатности, а о преступной халатности": Генпрокурор Кравченко подтвердил подозрение ТрухановуVideo
28 октября, 20:10 • 20816 просмотра
Труханову сообщено о подозрении - источник
28 октября, 16:50 • 72980 просмотра
Черкассы и Киев еще на пути к теплу: где в Украине уже греются, а где - нет
Эксклюзив
28 октября, 14:36 • 44695 просмотра
Почти 250 киевских учебных заведений пострадали от войны: сколько уже восстановлено
28 октября, 10:50 • 47007 просмотра
Отопительный сезон стартовал: 13 областей уже подключают жилые дома к теплу - Минразвития
Эксклюзив
28 октября, 09:42 • 74360 просмотра
В украинских вузах обучается 25,5 тыс. иностранных студентов: больше всего из Китая, а из рф - более 400
Эксклюзив
28 октября, 09:30 • 38266 просмотра
Экс-руководителю "Укрэнерго" инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах
28 октября, 09:24 • 28421 просмотра
Зеленский назвал 28 октября датой начала отопительного сезона
Эксклюзив
28 октября, 09:16 • 22475 просмотра
Правоохранители задержали бывшего руководителя "Укрэнерго" Кудрицкого: детали дела о хищении миллионов на объектах энергосистемы
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+8°
4.4м/с
83%
745мм
Популярные новости
Взрыв в Хмельницком: 9 квартир разрушены, 15 повреждены, спасательная операция продолжаетсяPhoto28 октября, 21:52 • 17629 просмотра
Китай ограничивает поставки компонентов для беспилотников в Украину - СМИ28 октября, 23:41 • 14053 просмотра
Офицер ВСУ спас иностранную съемочную группу от российского FPV-дронаVideo29 октября, 00:45 • 19170 просмотра
"Летает на словах": в СНБО дали оценку заявлениям кремля об успешных испытаниях "Буревестника"02:23 • 17173 просмотра
КНДР испытала новую стратегическую крылатую ракету накануне визита Трампа в Южную Корею04:30 • 15215 просмотра
публикации
Инсульт «молодеет»: что нужно знать о симптомах и профилактике болезни
Эксклюзив
07:00 • 11121 просмотра
Бизнес на крови: как "Украинские вертолеты" зарабатывали на вертолетах, которых не хватало фронту06:30 • 10719 просмотра
Черкассы и Киев еще на пути к теплу: где в Украине уже греются, а где - нет28 октября, 16:50 • 72980 просмотра
Государственный биотехнологический университет под контролем взяточника: хищение государственных земель и миллионы от "урожая в тени". Часть 228 октября, 12:22 • 51287 просмотра
"Эффект AAL Group": эксперты требуют более тщательной проверки компаний, работающих с чувствительной информацией, на связь с рф28 октября, 09:50 • 59463 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Геннадий Труханов
Музыкант
Руслан Кравченко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Одесса
Белый дом
Лос-Анджелес
Реклама
УНН Lite
The Weeknd приобрел поместье во Флориде за $50 миллионов, установив рекордPhoto06:46 • 6240 просмотра
Поп-звезда Дуа Липа возглавила рейтинг самых богатых звезд до 30 лет в Британии и ИрландииPhoto28 октября, 18:29 • 19510 просмотра
«Девушка в красной бандане» «спасла» Билли Айлиш на концерте и стала вируснойPhoto28 октября, 17:10 • 22349 просмотра
Бывшее поместье Аврил Лавин в Малибу продается за $14,5 миллионаPhoto28 октября, 13:18 • 30155 просмотра
Кортни Кардашьян представила леденцы для вагинального здоровья28 октября, 12:53 • 27031 просмотра
Актуальное
Техника
Хранитель
Дипломатка
Социальная сеть
Шахед-136

Не только Труханов: еще несколько чиновников в Одессе получили подозрение

Киев • УНН

 • 382 просмотра

Правоохранители объявили подозрение бывшему мэру Одессы и нескольким чиновникам горсовета в служебной халатности. Это связано с гибелью девяти человек во время обильных дождей и наводнения 30 сентября.

Не только Труханов: еще несколько чиновников в Одессе получили подозрение

Правоохранители объявили о подозрении не только бывшему городскому голове Одессы Геннадию Труханову - его получили несколько должностных лиц Одесского городского совета и коммунального предприятия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Национальную полицию Украины.

Детали

Бывшего городского голову, двух его заместителей, должностных лиц Департаментов Одесского горсовета, а также директора, начальника и главных инженеров структурного подразделения коммунального предприятия подозревают в служебной халатности, повлекшей человеческие жертвы.

Речь идет об обильных дождях 30 сентября текущего года, повлекших наводнение: тогда погибли девять человек, среди которых семья с ребенком. Они проживали на цокольном этаже дома - там за считанные минуты вода достигла критического уровня, не оставив возможности для спасения.

По факту служебной халатности девяти вышеупомянутым фигурантам сообщено о подозрении. Злоумышленникам грозит до восьми лет заключения.

Напомним

В начале октября в Одессе прошли сильные ливневые дожди, которые унесли жизни 9 человек. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поручил провести полную проверку после гибели девяти человек из-за непогоды в Одессе.

УНН сообщал, что Геннадию Труханову, уже бывшему городскому голове Одессы, сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность, повлекшая гибель людей). До этого Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что СБУ имеет достаточно доказательств относительно наличия российского гражданства у Геннадия Труханова.

Далее по материалам Службы безопасности Украины прекращено гражданство Украины Геннадию Труханову.

Евгений Устименко

ОбществоКриминал и ЧПУНН-Одесса
Геннадий Труханов
Дожди в Украине
Национальная полиция Украины
Служба безопасности Украины
Владимир Зеленский
Украина
Одесса