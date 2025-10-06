В очікуванні негоди: завтра в Одесі школи та дитсадки йдуть на дистанційку
Київ • УНН
7 жовтня школи, дитячі садки та позашкільні заклади Одеси працюватимуть дистанційно. Таке рішення ухвалене через очікуваний значний дощ, який може сягати 49 мм опадів.
Завтра, 7 жовтня, навчання у школах, дитячих садках та позашкільних закладах Одеси відбуватиметься дистанційно. Про це повідомила керівник Департаменту освіти і науки Одеської міської ради Олена Буйневич, передає УНН.
Завтра дистанційне в закладах освіти відповідно до листа ОВА. У всіх. Школи, садочки, позашкільні заклади. В звʼязку з цим: якщо дитина вдома, то після занять онлайн , у разі погіршення ситуації, вона теж вдома. Будь ласка, стежимо за цим разом
Додамо
Як повідомив міський голова Одеси Геннадій Труханов, вночі 7 жовтня в Одесі очікується значний дощ - від 15 до 49 мм опадів протягом 12 годин.
Гідрометцентр Чорного та Азовського морів попереджає про небезпечні метеорологічні явища І рівня (жовтого) небезпечності. Протягом дня комунальні служби міста готувались до погіршення погодних умов. КП "Міські дороги". Наразі проводиться очищення систем водовідведення, дощоприймачів і лотків від листя та сміття, а також промивка рукавів для ефективного відведення дощової води
За його словами, роботи виконуються як вручну, так і за допомогою важкої спецтехніки.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що доручив провести повну перевірку після загибелі дев'яти людей через негоду в Одесі.
Згодом стало відомо, що кількість жертв зросла до 10.