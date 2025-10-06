$41.230.05
Чи чекати долар по 50? Економіст спрогнозував, скільки коштуватиме долар у 2026 році
6 жовтня, 10:30
Генштаб підтвердив ураження заводу вибухівки у рф, нафтового терміналу і складу боєприпасів у Криму
6 жовтня, 10:10
В Україні планують до кінця року запустити в роботу платформи щодо експорту української зброї
6 жовтня, 06:51
Нові правила в'їзду до ЄС з 12 жовтня: роз'яснення від Держприкордонслужби
6 жовтня, 06:06
Нобелівський тиждень 2025: дати та розклад присудження премій
6 жовтня, 06:00
Повня 7 жовтня: астролог Базиленко пояснила, як вона вплине на Україну
5 жовтня, 15:08
Ігнат пояснив, які фактори впливають на важкість збиття дронів та ракет
5 жовтня, 07:57
Зеленський про нічну атаку: понад 50 ракет і близько 500 дронів рф запустила по Україні
4 жовтня, 23:20
На виборах у Чехії перемогла партія з антиукраїнськими поглядами: Андрей Бабіш формуватиме уряд
4 жовтня, 08:29
Генштаб підтвердив ураження НПЗ у ленінградській області, ворожих корабля і техніки та командного пункту 8-ї армії рф
В очікуванні негоди: завтра в Одесі школи та дитсадки йдуть на дистанційку

Київ • УНН

 • 1232 перегляди

7 жовтня школи, дитячі садки та позашкільні заклади Одеси працюватимуть дистанційно. Таке рішення ухвалене через очікуваний значний дощ, який може сягати 49 мм опадів.

В очікуванні негоди: завтра в Одесі школи та дитсадки йдуть на дистанційку

Завтра, 7 жовтня, навчання у школах, дитячих садках та позашкільних закладах Одеси відбуватиметься дистанційно. Про це повідомила керівник Департаменту освіти і науки Одеської міської ради Олена Буйневич, передає УНН.

Завтра дистанційне в закладах освіти відповідно до листа ОВА. У всіх. Школи, садочки, позашкільні заклади. В звʼязку з цим: якщо дитина вдома, то після занять онлайн , у разі погіршення ситуації, вона теж вдома. Будь ласка, стежимо за цим разом 

- повідомила Буйневич у Facebook.

Вживати безпечно? Якою є питна вода в місті Одеса після повені06.10.25, 15:16 • 1586 переглядiв

Додамо

Як повідомив міський голова Одеси Геннадій Труханов, вночі 7 жовтня в Одесі очікується значний дощ - від 15 до 49 мм опадів протягом 12 годин.

Гідрометцентр Чорного та Азовського морів попереджає про небезпечні метеорологічні явища І рівня (жовтого) небезпечності. Протягом дня комунальні служби міста готувались до погіршення погодних умов. КП "Міські дороги". Наразі проводиться очищення систем водовідведення, дощоприймачів і лотків від листя та сміття, а також промивка рукавів для ефективного відведення дощової води 

- повідомив мер.

Одесі загрожує зараження питної води через повінь: як уникнути епідемії06.10.25, 12:21 • 2464 перегляди

За його словами, роботи виконуються як вручну, так і за допомогою важкої спецтехніки.

На Одесу знову насувається негода: роботодавці мають бути готові перевести працівників на дистанційку06.10.25, 18:33 • 1614 переглядiв

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що доручив провести повну перевірку після загибелі дев'яти людей через негоду в Одесі.

Згодом стало відомо, що кількість жертв зросла до 10.

Антоніна Туманова

