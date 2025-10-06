В очікуванні негоди: завтра в Одесі школи та дитсадки йдуть на дистанційку

Завтра, 7 жовтня, навчання у школах, дитячих садках та позашкільних закладах Одеси відбуватиметься дистанційно. Про це повідомила керівник Департаменту освіти і науки Одеської міської ради Олена Буйневич, передає УНН.

Завтра дистанційне в закладах освіти відповідно до листа ОВА. У всіх. Школи, садочки, позашкільні заклади. В звʼязку з цим: якщо дитина вдома, то після занять онлайн , у разі погіршення ситуації, вона теж вдома. Будь ласка, стежимо за цим разом

Вживати безпечно? Якою є питна вода в місті Одеса після повені

Як повідомив міський голова Одеси Геннадій Труханов, вночі 7 жовтня в Одесі очікується значний дощ - від 15 до 49 мм опадів протягом 12 годин.

Гідрометцентр Чорного та Азовського морів попереджає про небезпечні метеорологічні явища І рівня (жовтого) небезпечності. Протягом дня комунальні служби міста готувались до погіршення погодних умов. КП "Міські дороги". Наразі проводиться очищення систем водовідведення, дощоприймачів і лотків від листя та сміття, а також промивка рукавів для ефективного відведення дощової води