Одесі загрожує зараження питної води через повінь: як уникнути епідемії
Київ • УНН
В Одесі існує ризик зараження питної води внаслідок повені, що може призвести до поширення інфекційних хвороб. Центр громадського здоров'я МОЗ України надав рекомендації щодо уникнення інфекційних захворювань, включаючи вживання бутильованої води та ретельну обробку продуктів харчування.
В Одесі внаслідок повені може виникнути ризик зараження питної води. Про це повідомляє УНН з посиланням на Одеський обласний центр контролю та профiлактики хвороб.
Деталі
Внаслідок затоплення чи повені до помешкань, сільськогосподарських угідь, джерел водопостачання, криниць можуть потрапляти збудники інфекційних хвороб зі скотомогильників, кладовищ, вбиралень, хлівів, полів, сміттєзвалищ, а також небезпечні для здоров’я і життя хімічні речовини
Водночас Центр громадського здоров’я МОЗ України підготував інформацію, як уникнути виникнення інфекційних захворювань:
- Слід пити лише бутильовану або привізну воду з пункту роздачі;
- Не варто користуватися криницями;
- Варто кип’ятити воду впродовж 5-10 хвилин;
- Дайте воді відстоятися і обережно перелити її в чистий посуд, не збовтуючи осад;
- Воду слід зберігати у щільно закритому посуді;
- Якщо їжа намокла в незахищеній від води упаковці, або консервована продукція має ознаки іржі - слід її викинути;
- Варто залишити лише їжу в герметичній упаковці (пляшки, банки, тетрапаки);
- Їжу перед вживанням треба очистити від бруду, промити безпечною водою з мийним засобом - бажано ошпарити її;
- Руки завжди треба мити з милом - не зайвим буде і
антисептик;
- Посуд після повені слід вимити гарячою водою з
мийним засобом;
- Намоклий одяг треба просушити і за першої нагоди
вимити у гарячій воді;
- Якщо потрібна інформація про пункти видачі води та
їжі - слід звернутися до волонтерів або органів влади.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що доручив провести повну перевірку після загибелі людей через негоду в Одесі, і підготувати звіт ще цього тижня.