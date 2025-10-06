Одесі загрожує зараження питної води через повінь: як уникнути епідемії

В Одесі внаслідок повені може виникнути ризик зараження питної води. Про це повідомляє УНН з посиланням на Одеський обласний центр контролю та профiлактики хвороб.

Внаслідок затоплення чи повені до помешкань, сільськогосподарських угідь, джерел водопостачання, криниць можуть потрапляти збудники інфекційних хвороб зі скотомогильників, кладовищ, вбиралень, хлівів, полів, сміттєзвалищ, а також небезпечні для здоров’я і життя хімічні речовини