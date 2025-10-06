Одессе грозит заражение питьевой воды из-за наводнения: как избежать эпидемии
Киев • УНН
В Одессе существует риск заражения питьевой воды вследствие наводнения, что может привести к распространению инфекционных болезней. Центр общественного здоровья Минздрава Украины предоставил рекомендации по избежанию инфекционных заболеваний, включая употребление бутилированной воды и тщательную обработку продуктов питания.
В Одессе в результате наводнения может возникнуть риск заражения питьевой воды. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Одесский областной центр контроля и профилактики болезней.
Детали
В результате затопления или наводнения в помещения, сельскохозяйственные угодья, источники водоснабжения, колодцы могут попадать возбудители инфекционных болезней из скотомогильников, кладбищ, туалетов, хлевов, полей, свалок, а также опасные для здоровья и жизни химические вещества
В то же время Центр общественного здоровья Минздрава Украины подготовил информацию, как избежать возникновения инфекционных заболеваний:
- Следует пить только бутилированную или привозную воду из пункта раздачи;
- Не стоит пользоваться колодцами;
- Стоит кипятить воду в течение 5-10 минут;
- Дайте воде отстояться и осторожно перелейте ее в чистую посуду, не взбалтывая осадок;
- Воду следует хранить в плотно закрытой посуде;
- Если еда намокла в незащищенной от воды упаковке, или консервированная продукция имеет признаки ржавчины - следует ее выбросить;
- Стоит оставить только еду в герметичной упаковке (бутылки, банки, тетрапаки);
- Еду перед употреблением нужно очистить от грязи, промыть безопасной водой с моющим средством - желательно ошпарить ее;
- Руки всегда нужно мыть с мылом - не лишним будет и
антисептик;
- Посуду после наводнения следует вымыть горячей водой с
моющим средством;
- Намокшую одежду нужно просушить и при первой возможности
вымыть в горячей воде;
- Если нужна информация о пунктах выдачи воды и
еды - следует обратиться к волонтерам или органам власти.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поручил провести полную проверку после гибели людей из-за непогоды в Одессе, и подготовить отчет еще на этой неделе.