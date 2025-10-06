Одессе грозит заражение питьевой воды из-за наводнения: как избежать эпидемии

В Одессе в результате наводнения может возникнуть риск заражения питьевой воды. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Одесский областной центр контроля и профилактики болезней.

В результате затопления или наводнения в помещения, сельскохозяйственные угодья, источники водоснабжения, колодцы могут попадать возбудители инфекционных болезней из скотомогильников, кладбищ, туалетов, хлевов, полей, свалок, а также опасные для здоровья и жизни химические вещества