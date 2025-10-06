На Одесу знову насувається негода: роботодавці мають бути готові перевести працівників на дистанційку

В Одеській області знову очікуються значні дощі. У разі погіршення погодних умов, роботодавці мають бути готові до переведення працівників на дистанційку. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.

На Одещині - підвищений режим готовності через небезпечні метеорологічні явища. За даними Гідрометцентру: 7-9 жовтня на Одещині очікуються значні дощі (І рівень небезпечності "жовтий")

За його словами, комунальні служби попереджені про погіршення погодних умов та посилення режиму роботи.

Заклади освіти наразі приймають рішення щодо можливого переведення освітнього процесу 7 жовтня на дистанційний формат. У разі погіршення погодних умов, просимо роботодавців бути готовими до переведення працівників у дистанційний режим роботи