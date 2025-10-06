На Одесу знову насувається негода: роботодавці мають бути готові перевести працівників на дистанційку
Київ • УНН
В Одеській області очікуються значні дощі 7-9 жовтня, що спричинило підвищений режим готовності. Голова ОВА Олег Кіпер закликав роботодавців бути готовими до переведення працівників на дистанційний формат роботи.
В Одеській області знову очікуються значні дощі. У разі погіршення погодних умов, роботодавці мають бути готові до переведення працівників на дистанційку. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.
На Одещині - підвищений режим готовності через небезпечні метеорологічні явища. За даними Гідрометцентру: 7-9 жовтня на Одещині очікуються значні дощі (І рівень небезпечності "жовтий")
За його словами, комунальні служби попереджені про погіршення погодних умов та посилення режиму роботи.
Заклади освіти наразі приймають рішення щодо можливого переведення освітнього процесу 7 жовтня на дистанційний формат. У разі погіршення погодних умов, просимо роботодавців бути готовими до переведення працівників у дистанційний режим роботи
Крім того, Кіпер закликав мешканців області бути пильними, а за можливості обмежити пересування без нагальної необхідності та слідкувати за змінами у прогнозі погоди.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що доручив провести повну перевірку після загибелі дев'яти людей через негоду в Одесі.
Згодом стало відомо, що кількість жертв зросла до 10.
