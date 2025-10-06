На Одесу знову насувається негода: роботодавці мають бути готові перевести працівників на дистанційку

$41.230.05
48.380.12
ukenru
Ексклюзив
12:45 • 9060 перегляди
Чи чекати долар по 50? Економіст спрогнозував, скільки коштуватиме долар у 2026 році
6 жовтня, 10:30 • 19212 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу вибухівки у рф, нафтового терміналу і складу боєприпасів у Криму
6 жовтня, 10:10 • 21591 перегляди
В Україні планують до кінця року запустити в роботу платформи щодо експорту української зброї
6 жовтня, 06:51 • 25303 перегляди
Нові правила в'їзду до ЄС з 12 жовтня: роз'яснення від Держприкордонслужби
6 жовтня, 06:06 • 51894 перегляди
Нобелівський тиждень 2025: дати та розклад присудження премійPhoto
6 жовтня, 06:00 • 28453 перегляди
Повня 7 жовтня: астролог Базиленко пояснила, як вона вплине на Україну
5 жовтня, 15:08 • 35892 перегляди
Ігнат пояснив, які фактори впливають на важкість збиття дронів та ракет
5 жовтня, 07:57 • 63910 перегляди
Зеленський про нічну атаку: понад 50 ракет і близько 500 дронів рф запустила по Україні Photo
4 жовтня, 23:20 • 75956 перегляди
На виборах у Чехії перемогла партія з антиукраїнськими поглядами: Андрей Бабіш формуватиме уряд
4 жовтня, 08:29 • 91243 перегляди
Генштаб підтвердив ураження НПЗ у ленінградській області, ворожих корабля і техніки та командного пункту 8-ї армії рф
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+12°
0м/с
85%
751мм
Популярнi новини
Російські війська вночі вкотре атакували енергетику - знову на Чернігівщині6 жовтня, 06:37 • 24851 перегляди
На Вовчанському напрямку відбувся масований штурм рф - Демченко6 жовтня, 07:10 • 4096 перегляди
Момент очищення і великого енергетичного перелому: астрологічний прогноз на тиждень 6-12 жовтня6 жовтня, 08:19 • 30132 перегляди
Навчальні центри переміщуються вглиб країни, далі від лінії фронту - Сирський11:59 • 3624 перегляди
Топ-5 страв із курки: прості та смачні рецепти для сімейної вечеріPhoto12:01 • 17653 перегляди
Публікації
Топ-5 страв із курки: прості та смачні рецепти для сімейної вечеріPhoto12:01 • 17730 перегляди
Момент очищення і великого енергетичного перелому: астрологічний прогноз на тиждень 6-12 жовтня6 жовтня, 08:19 • 30217 перегляди
Нобелівський тиждень 2025: дати та розклад присудження премійPhoto6 жовтня, 06:06 • 51890 перегляди
Як підготувати оселю до холодів: чеклістPhoto4 жовтня, 08:00 • 175427 перегляди
Три найсмачніші рецепти солянки: м’ясна, збірна та рибнаPhoto3 жовтня, 14:14 • 103850 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Олег Кіпер
Себастьян Лекорню
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Нідерланди
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свіфт відповіла кількома словами на запитання, коли відбудеться її весілля4 жовтня, 11:30 • 61127 перегляди
Тейлор Свіфт на популярному британському шоу вразила обручкою від Тревіса Келса3 жовтня, 17:13 • 57894 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo3 жовтня, 16:00 • 133514 перегляди
Принц Вільям розкрив свої плани щодо спадщини та захисту дітей від медіа3 жовтня, 07:40 • 65684 перегляди
Тарантіно об’єднав "Убити Білла" в один чотиригодинний фільм із ексклюзивною анімацією 2 жовтня, 13:33 • 67166 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
IRIS-T
NASAMS
Безпілотний літальний апарат
МіГ-31

На Одесу знову насувається негода: роботодавці мають бути готові перевести працівників на дистанційку

Київ • УНН

 • 908 перегляди

В Одеській області очікуються значні дощі 7-9 жовтня, що спричинило підвищений режим готовності. Голова ОВА Олег Кіпер закликав роботодавців бути готовими до переведення працівників на дистанційний формат роботи.

На Одесу знову насувається негода: роботодавці мають бути готові перевести працівників на дистанційку

В Одеській області знову очікуються значні дощі. У разі погіршення погодних умов, роботодавці мають бути готові до переведення працівників на дистанційку. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.

На Одещині - підвищений режим готовності через небезпечні метеорологічні явища. За даними Гідрометцентру: 7-9 жовтня на Одещині очікуються значні дощі (І рівень небезпечності "жовтий") 

- повідомив Кіпер.

За його словами, комунальні служби попереджені про погіршення погодних умов та посилення режиму роботи.

Вживати безпечно? Якою є питна вода в місті Одеса після повені06.10.25, 15:16 • 1416 переглядiв

Заклади освіти наразі приймають рішення щодо можливого переведення освітнього процесу 7 жовтня на дистанційний формат. У разі погіршення погодних умов, просимо роботодавців бути готовими до переведення працівників у дистанційний режим роботи 

- додав голова ОВА.

Крім того, Кіпер закликав мешканців області бути пильними, а за можливості обмежити пересування без нагальної необхідності та слідкувати за змінами у прогнозі погоди.

Одесі загрожує зараження питної води через повінь: як уникнути епідемії06.10.25, 12:21 • 2380 переглядiв

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що доручив провести повну перевірку після загибелі дев'яти людей через негоду в Одесі.

Згодом стало відомо, що кількість жертв зросла до 10.

Смертоносна негода в Одесі: серед загиблих - 23-річна працівниця Одеської ОВА03.10.25, 17:21 • 3756 переглядiв

Антоніна Туманова

СуспільствоПогода та довкілля
Укргідрометцентр
Дощі в Україні
Олег Кіпер
Одеська область
Володимир Зеленський
Україна
Одеса