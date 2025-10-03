Смертоносна негода в Одесі: серед загиблих - 23-річна працівниця Одеської ОВА
23-річна працівниця Одеської ОВА Надія Мішей загинула внаслідок негоди, її тіло знайшли у провулку Сергія Ейзенштейна. Дівчина перестала виходити на зв'язок 30 вересня після 19:00.
В Одеській ОВА заявили, що потужна негода забрала життя 23-річної працівниці обласної військової адміністрації Надії Мішей. Інформація про її зникнення ширилась у соцмережах, передає УНН із посиланням на Одеську ОВА.
З глибоким сумом повідомляємо про трагічну загибель внаслідок негоди нашої колеги — 23-річної працівниці Управління з питань містобудування та архітектури Одеської обласної державної адміністрації Надії Мішей
За даними ОВА, 30 вересня ввечері вона перестала виходити на зв’язок після 19:00. Інформація про зникнення поширювалася в соціальних мережах.
Тіло дівчини було знайдено у провулку Сергія Ейзенштейна. З поваги до батьків Надії, які перебували за кордоном, ми повідомляємо про цю втрату лише тепер
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що доручив провести повну перевірку після загибелі дев'яти людей через негоду в Одесі, і підготувати звіт ще цього тижня.
Згодом стало відомо, що кількість жертв зросла до 10.