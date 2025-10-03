Смертоносна негода в Одесі: серед загиблих - 23-річна працівниця Одеської ОВА

В Одеській ОВА заявили, що потужна негода забрала життя 23-річної працівниці обласної військової адміністрації Надії Мішей. Інформація про її зникнення ширилась у соцмережах, передає УНН із посиланням на Одеську ОВА.

З глибоким сумом повідомляємо про трагічну загибель внаслідок негоди нашої колеги — 23-річної працівниці Управління з питань містобудування та архітектури Одеської обласної державної адміністрації Надії Мішей

За даними ОВА, 30 вересня ввечері вона перестала виходити на зв’язок після 19:00. Інформація про зникнення поширювалася в соціальних мережах.

Тіло дівчини було знайдено у провулку Сергія Ейзенштейна. З поваги до батьків Надії, які перебували за кордоном, ми повідомляємо про цю втрату лише тепер