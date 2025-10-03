Смертоносная непогода в Одессе: среди погибших - 23-летняя сотрудница Одесской ОВА
23-летняя сотрудница Одесской ОВА Надежда Мишей погибла в результате непогоды, ее тело нашли в переулке Сергея Эйзенштейна. Девушка перестала выходить на связь 30 сентября после 19:00.
В Одесской ОВА заявили, что мощная непогода унесла жизнь 23-летней сотрудницы областной военной администрации Надежды Мишей. Информация о ее исчезновении распространялась в соцсетях, передает УНН со ссылкой на Одесскую ОВА.
С глубокой скорбью сообщаем о трагической гибели в результате непогоды нашей коллеги — 23-летней сотрудницы Управления по вопросам градостроительства и архитектуры Одесской областной государственной администрации Надежды Мишей
По данным ОВА, 30 сентября вечером она перестала выходить на связь после 19:00. Информация об исчезновении распространялась в социальных сетях.
Тело девушки было найдено в переулке Сергея Эйзенштейна. Из уважения к родителям Надежды, которые находились за границей, мы сообщаем об этой потере только теперь
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поручил провести полную проверку после гибели девяти человек из-за непогоды в Одессе, и подготовить отчет еще на этой неделе.
Впоследствии стало известно, что количество жертв возросло до 10.