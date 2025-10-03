Смертоносная непогода в Одессе: среди погибших - 23-летняя сотрудница Одесской ОВА

В Одесской ОВА заявили, что мощная непогода унесла жизнь 23-летней сотрудницы областной военной администрации Надежды Мишей. Информация о ее исчезновении распространялась в соцсетях, передает УНН со ссылкой на Одесскую ОВА.

С глубокой скорбью сообщаем о трагической гибели в результате непогоды нашей коллеги — 23-летней сотрудницы Управления по вопросам градостроительства и архитектуры Одесской областной государственной администрации Надежды Мишей

По данным ОВА, 30 сентября вечером она перестала выходить на связь после 19:00. Информация об исчезновении распространялась в социальных сетях.

Тело девушки было найдено в переулке Сергея Эйзенштейна. Из уважения к родителям Надежды, которые находились за границей, мы сообщаем об этой потере только теперь