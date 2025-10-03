$41.280.05
Эксклюзив
12:39 • 11288 просмотра
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
12:36 • 14873 просмотра
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
10:33 • 12992 просмотра
россияне совершили самую масштабную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины - Нафтогаз
Эксклюзив
09:51 • 26255 просмотра
Национальное военное кладбище: когда достроят второй комплекс и новые детали
Эксклюзив
09:02 • 28658 просмотра
Цена мечты: сколько стоит вырастить профессионального футболистаPhoto
3 октября, 08:00 • 19056 просмотра
Блэкаут на ЗАЭС: в Минэнерго заявили, что на днях россияне уже ремонтировали один из дизель-генераторов
3 октября, 07:29 • 19487 просмотра
рф ночью атаковала энергетику в нескольких областях: под удар попала и газотранспортная инфраструктура
3 октября, 06:22 • 16054 просмотра
Шатдаун в США грозит задержками поставок оружия Украине - The Telegraph
3 октября, 06:14 • 15312 просмотра
Выборы в Чехии: популистская партия Бабиша лидирует в опросах, но у более мелких партий - ключи к правительству
2 октября, 23:18 • 18173 просмотра
Поставки американских ракет Tomahawk в Украину маловероятны - Reuters
Смертоносная непогода в Одессе: среди погибших - 23-летняя сотрудница Одесской ОВА

Киев • УНН

 • 74 просмотра

23-летняя сотрудница Одесской ОВА Надежда Мишей погибла в результате непогоды, ее тело нашли в переулке Сергея Эйзенштейна. Девушка перестала выходить на связь 30 сентября после 19:00.

Смертоносная непогода в Одессе: среди погибших - 23-летняя сотрудница Одесской ОВА

В Одесской ОВА заявили, что мощная непогода унесла жизнь 23-летней сотрудницы областной военной администрации Надежды Мишей. Информация о ее исчезновении распространялась в соцсетях, передает УНН со ссылкой на Одесскую ОВА.

С глубокой скорбью сообщаем о трагической гибели в результате непогоды нашей коллеги — 23-летней сотрудницы Управления по вопросам градостроительства и архитектуры Одесской областной государственной администрации Надежды Мишей

- говорится в сообщении.

По данным ОВА, 30 сентября вечером она перестала выходить на связь после 19:00. Информация об исчезновении распространялась в социальных сетях. 

Тело девушки было найдено в переулке Сергея Эйзенштейна. Из уважения к родителям Надежды, которые находились за границей, мы сообщаем об этой потере только теперь

- резюмировали в ОВА.

Большая вода в Одессе: спасатели четвертые сутки ликвидируют последствия непогоды, работы продолжаются в 13 локациях03.10.25, 17:03 • 514 просмотров

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поручил провести полную проверку после гибели девяти человек из-за непогоды в Одессе, и подготовить отчет еще на этой неделе.

Впоследствии стало известно, что количество жертв возросло до 10.

Антонина Туманова

ОбществоКриминал и ЧП
Владимир Зеленский
Украина
Одесса