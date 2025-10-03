Большая вода в Одессе: спасатели четвертые сутки ликвидируют последствия непогоды, работы продолжаются в 13 локациях

Четвертые сутки спасатели ГСЧС работают над ликвидацией последствий непогоды в Одессе, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Работы продолжаются еще на 13 локациях - сообщили спасатели.

Детали

Психологи ГСЧС продолжают оказывать помощь людям, пострадавшим от непогоды.

В Одессе расследуют возможную служебную халатность, которая привела к затоплению города

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поручил провести полную проверку после гибели девяти человек из-за непогоды в Одессе, и подготовить отчет еще на этой неделе.

Впоследствии стало известно, что число жертв возросло до 10.