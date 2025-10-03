Большая вода в Одессе: спасатели четвертые сутки ликвидируют последствия непогоды, работы продолжаются в 13 локациях
Спасатели ГСЧС четвертые сутки работают над ликвидацией последствий непогоды в Одессе, работы продолжаются еще на 13 локациях. Психологи ГСЧС оказывают помощь пострадавшим, тогда как количество жертв непогоды возросло до 10 человек.
Четвертые сутки спасатели ГСЧС работают над ликвидацией последствий непогоды в Одессе, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Работы продолжаются еще на 13 локациях
Детали
Психологи ГСЧС продолжают оказывать помощь людям, пострадавшим от непогоды.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поручил провести полную проверку после гибели девяти человек из-за непогоды в Одессе, и подготовить отчет еще на этой неделе.
Впоследствии стало известно, что число жертв возросло до 10.