Велика вода в Одесі: рятувальники четверту добу ліквідують наслідки негоди, роботи тривають в 13 локаціях
Київ • УНН
Рятувальники ДСНС четверту добу працюють над ліквідацією наслідків негоди в Одесі, роботи тривають ще на 13 локаціях. Психологи ДСНС надають допомогу постраждалим, тоді як кількість жертв негоди зросла до 10 осіб.
Четверту добу рятувальники ДСНС працюють над ліквідацією наслідків негоди в Одесі, передає УНН із посиланням на ДСНС.
Роботи тривають ще на 13 локаціях
Деталі
Психологи ДСНС продовжують надавати допомогу людям, які постраждали від негоди.
В Одесі розслідують можливу службову недбалість, яка призвела до затоплення міста03.10.25, 14:28 • 1488 переглядiв
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що доручив провести повну перевірку після загибелі дев'яти людей через негоду в Одесі, і підготувати звіт ще цього тижня.
Згодом стало відомо, що кількість жертв зросла до 10.