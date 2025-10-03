Велика вода в Одесі: рятувальники четверту добу ліквідують наслідки негоди, роботи тривають в 13 локаціях

Четверту добу рятувальники ДСНС працюють над ліквідацією наслідків негоди в Одесі, передає УНН із посиланням на ДСНС.

Роботи тривають ще на 13 локаціях - повідомили рятувальники.

Деталі

Психологи ДСНС продовжують надавати допомогу людям, які постраждали від негоди.

В Одесі розслідують можливу службову недбалість, яка призвела до затоплення міста

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що доручив провести повну перевірку після загибелі дев'яти людей через негоду в Одесі, і підготувати звіт ще цього тижня.

Згодом стало відомо, що кількість жертв зросла до 10.