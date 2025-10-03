В Одесі розслідують можливу службову недбалість, яка призвела до затоплення міста
Київ • УНН
В Одесі розслідують можливу службову недбалість посадовців міськради, що призвела до масштабного затоплення міста. Правоохоронці перевіряють неналежне утримання дренажно-відвідної системи та невжиття заходів для водовідведення.
В Одесі правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом можливої службової недбалості посадовців Одеської міськради та інших структур, що могла призвести до масштабного затоплення міста.
Про це в телемарафоні повідомила речниця Одеської обласної прокуратури Інна Верба, пише УНН.
Деталі
В рамках кримінального провадження правоохоронні органи перевіряють факти можливої службової недбалості в діях посадових осіб Одеської міської ради, їхніх окремих структурних підрозділів та інших структур у неналежному утриманні дренажно-відвідної системи для води на території міста і невжитті необхідних заходів для своєчасного водовідведення
Верба також нагадала, що покарання за цей злочин передбачає до 8 років позбавлення волі і забороною обіймати певні посади протягом 3 років.
Зараз проводиться ряд слідчо-оперативних заходів і правоохоронні органи збирають матеріали, які будуть досліджуватися
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що доручив провести повну перевірку після загибелі дев'яти людей через негоду в Одесі, і підготувати звіт ще цього тижня.