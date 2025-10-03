В Одесі розслідують можливу службову недбалість, яка призвела до затоплення міста

$41.280.05
Ексклюзив


Ексклюзив


10:33 • 8170 перегляди

Ексклюзив


Ексклюзив


08:00 • 17799 перегляди

07:29 • 18578 перегляди

3 жовтня, 06:22 • 15856 перегляди

3 жовтня, 06:14 • 15175 перегляди

2 жовтня, 23:18 • 18067 перегляди

рф ймовірно поновила таємні поставки зброї із Північної КореїPhoto3 жовтня, 03:06 • 10610 перегляди
Команда дайверів знайшла скарб іспанських коштовностей на 1 мільйон доларів біля узбережжя ФлоридиPhoto3 жовтня, 03:34 • 22796 перегляди
Полтавщина вночі зазнала масованої атаки рф: постраждали об'єкти енергетики3 жовтня, 05:27 • 9658 перегляди
Жовтневі роботи в саду: які культури садити під зиму3 жовтня, 05:32 • 32920 перегляди
Принц Вільям розкрив свої плани щодо спадщини та захисту дітей від медіа07:40 • 15292 перегляди
Від державної зради до рейдерства: темний бік роботи детективів НАБУ12:41 • 1612 перегляди
Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик
Ексклюзив

Що буде з курсом долара та євро: прогноз на 2026 рік
Ексклюзив

Національне військове кладовище: коли добудують другий комплекс та нові деталі
Ексклюзив

Ціна мрії: скільки коштує виростити професійного футболістаPhoto
Ексклюзив

Емманюель Макрон
Володимир Зеленський
Олена Сосєдка
Дональд Трамп
Франк-Вальтер Штайнмаєр
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Велика Британія
Ізраїль
Принц Вільям розкрив свої плани щодо спадщини та захисту дітей від медіа07:40 • 15356 перегляди
Тарантіно об'єднав "Убити Білла" в один чотиригодинний фільм із ексклюзивною анімацією 2 жовтня, 13:33 • 26067 перегляди
Перша ШІ-акторка Тіллі Норвуд викликала скандал у Голлівуді Photo1 жовтня, 09:58 • 69132 перегляди
Зірка серіалу "Ейфорія" Ерік Дейн бореться з БАС: актор з'явився в інвалідному візкуVideo1 жовтня, 07:33 • 76820 перегляди
Памела Андерсон здивувала Париж новим образом під час Тижня моди30 вересня, 18:48 • 57347 перегляди
Forbes
Мі-8
Lockheed Martin F-35 Lightning II
E-6 Mercury
Детонатор

В Одесі розслідують можливу службову недбалість, яка призвела до затоплення міста

Київ • УНН

 • 1140 перегляди

В Одесі розслідують можливу службову недбалість посадовців міськради, що призвела до масштабного затоплення міста. Правоохоронці перевіряють неналежне утримання дренажно-відвідної системи та невжиття заходів для водовідведення.

В Одесі розслідують можливу службову недбалість, яка призвела до затоплення міста

В Одесі правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом можливої службової недбалості посадовців Одеської міськради та інших структур, що могла призвести до масштабного затоплення міста.

Про це в телемарафоні повідомила речниця Одеської обласної прокуратури Інна Верба, пише УНН.

Деталі

В рамках кримінального провадження правоохоронні органи перевіряють факти можливої службової недбалості в діях посадових осіб Одеської міської ради, їхніх окремих структурних підрозділів та інших структур у неналежному утриманні дренажно-відвідної системи для води на території міста і невжитті необхідних заходів для своєчасного водовідведення

- сказала вона.

Верба також нагадала, що покарання за цей злочин передбачає до 8 років позбавлення волі і забороною обіймати певні посади протягом 3 років.

Зараз проводиться ряд слідчо-оперативних заходів і правоохоронні органи збирають матеріали, які будуть досліджуватися

- додала речниця.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що доручив провести повну перевірку після загибелі дев'яти людей через негоду в Одесі, і підготувати звіт ще цього тижня.

Альона Уткіна

Кримінал та НППогода та довкілля
Дощі в Україні
Володимир Зеленський
Одеса