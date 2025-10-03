$41.280.05
Эксклюзив
12:36
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
10:33
россияне совершили самую масштабную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины - Нафтогаз
Эксклюзив
09:51
Национальное военное кладбище: когда достроят второй комплекс и новые детали
Эксклюзив
09:02
Цена мечты: сколько стоит вырастить профессионального футболистаPhoto
08:00
Блэкаут на ЗАЭС: в Минэнерго заявили, что на днях россияне уже ремонтировали один из дизель-генераторов
07:29
рф ночью атаковала энергетику в нескольких областях: под удар попала и газотранспортная инфраструктура
3 октября, 06:22
Шатдаун в США грозит задержками поставок оружия Украине - The Telegraph
3 октября, 06:14
Выборы в Чехии: популистская партия Бабиша лидирует в опросах, но у более мелких партий - ключи к правительству
2 октября, 23:18
Поставки американских ракет Tomahawk в Украину маловероятны - Reuters
2 октября, 18:06
Украина разрывает дипломатические отношения с Никарагуа - МИД
В Одессе расследуют возможную служебную халатность, которая привела к затоплению города

Киев • УНН

 • 1016 просмотра

В Одессе расследуют возможную служебную халатность должностных лиц горсовета, которая привела к масштабному затоплению города. Правоохранители проверяют ненадлежащее содержание дренажно-отводной системы и непринятие мер по водоотведению.

В Одессе расследуют возможную служебную халатность, которая привела к затоплению города

В Одессе правоохранители открыли уголовное производство по факту возможной служебной халатности должностных лиц Одесского горсовета и других структур, которая могла привести к масштабному затоплению города.

Об этом в телемарафоне сообщила пресс-секретарь Одесской областной прокуратуры Инна Верба, пишет УНН.

Подробности

В рамках уголовного производства правоохранительные органы проверяют факты возможной служебной халатности в действиях должностных лиц Одесского городского совета, их отдельных структурных подразделений и других структур в ненадлежащем содержании дренажно-отводной системы для воды на территории города и непринятии необходимых мер для своевременного водоотведения

- сказала она.

Верба также напомнила, что наказание за это преступление предусматривает до 8 лет лишения свободы и запрет занимать определенные должности в течение 3 лет.

Сейчас проводится ряд следственно-оперативных мероприятий и правоохранительные органы собирают материалы, которые будут исследоваться

- добавила пресс-секретарь.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поручил провести полную проверку после гибели девяти человек из-за непогоды в Одессе, и подготовить отчет еще на этой неделе.

