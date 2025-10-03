В Одессе расследуют возможную служебную халатность, которая привела к затоплению города
Киев • УНН
В Одессе расследуют возможную служебную халатность должностных лиц горсовета, которая привела к масштабному затоплению города. Правоохранители проверяют ненадлежащее содержание дренажно-отводной системы и непринятие мер по водоотведению.
В Одессе правоохранители открыли уголовное производство по факту возможной служебной халатности должностных лиц Одесского горсовета и других структур, которая могла привести к масштабному затоплению города.
Об этом в телемарафоне сообщила пресс-секретарь Одесской областной прокуратуры Инна Верба, пишет УНН.
Подробности
В рамках уголовного производства правоохранительные органы проверяют факты возможной служебной халатности в действиях должностных лиц Одесского городского совета, их отдельных структурных подразделений и других структур в ненадлежащем содержании дренажно-отводной системы для воды на территории города и непринятии необходимых мер для своевременного водоотведения
Верба также напомнила, что наказание за это преступление предусматривает до 8 лет лишения свободы и запрет занимать определенные должности в течение 3 лет.
Сейчас проводится ряд следственно-оперативных мероприятий и правоохранительные органы собирают материалы, которые будут исследоваться
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поручил провести полную проверку после гибели девяти человек из-за непогоды в Одессе, и подготовить отчет еще на этой неделе.