На Одессу снова надвигается непогода: работодатели должны быть готовы перевести работников на дистанционку
Киев • УНН
В Одесской области ожидаются значительные дожди 7-9 октября, что вызвало повышенный режим готовности. Глава ОВА Олег Кипер призвал работодателей быть готовыми к переводу работников на дистанционный формат работы.
В Одесской области снова ожидаются значительные дожди. В случае ухудшения погодных условий работодатели должны быть готовы к переводу работников на дистанционную работу. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.
В Одесской области - повышенный режим готовности из-за опасных метеорологических явлений. По данным Гидрометцентра: 7-9 октября в Одесской области ожидаются значительные дожди (I уровень опасности "желтый")
По его словам, коммунальные службы предупреждены об ухудшении погодных условий и усилении режима работы.
Безопасно ли пить? Какова питьевая вода в городе Одесса после наводнения06.10.25, 15:16 • 1378 просмотров
Учебные заведения сейчас принимают решение о возможном переводе образовательного процесса 7 октября на дистанционный формат. В случае ухудшения погодных условий, просим работодателей быть готовыми к переводу работников в дистанционный режим работы
Кроме того, Кипер призвал жителей области быть бдительными, а по возможности ограничить передвижение без острой необходимости и следить за изменениями в прогнозе погоды.
Одессе грозит заражение питьевой воды из-за наводнения: как избежать эпидемии06.10.25, 12:21 • 2354 просмотра
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поручил провести полную проверку после гибели девяти человек из-за непогоды в Одессе.
Впоследствии стало известно, что число жертв возросло до 10.
Смертоносная непогода в Одессе: среди погибших - 23-летняя сотрудница Одесской ОВА03.10.25, 17:21 • 3756 просмотров