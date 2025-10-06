На Одессу снова надвигается непогода: работодатели должны быть готовы перевести работников на дистанционку

В Одесской области снова ожидаются значительные дожди. В случае ухудшения погодных условий работодатели должны быть готовы к переводу работников на дистанционную работу. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.

В Одесской области - повышенный режим готовности из-за опасных метеорологических явлений. По данным Гидрометцентра: 7-9 октября в Одесской области ожидаются значительные дожди (I уровень опасности "желтый") - сообщил Кипер.

По его словам, коммунальные службы предупреждены об ухудшении погодных условий и усилении режима работы.

Учебные заведения сейчас принимают решение о возможном переводе образовательного процесса 7 октября на дистанционный формат. В случае ухудшения погодных условий, просим работодателей быть готовыми к переводу работников в дистанционный режим работы - добавил глава ОВА.

Кроме того, Кипер призвал жителей области быть бдительными, а по возможности ограничить передвижение без острой необходимости и следить за изменениями в прогнозе погоды.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поручил провести полную проверку после гибели девяти человек из-за непогоды в Одессе.

Впоследствии стало известно, что число жертв возросло до 10.

Смертоносная непогода в Одессе: среди погибших - 23-летняя сотрудница Одесской ОВА