Безопасно ли пить? Какова питьевая вода в городе Одесса после наводнения

$41.230.05
48.380.12
ukenru
Эксклюзив
12:45 • 1434 просмотра
Ждать ли доллар по 50? Экономист спрогнозировал, сколько будет стоить доллар в 2026 году
10:30 • 10202 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода взрывчатки в рф, нефтяного терминала и склада боеприпасов в Крыму
10:10 • 14417 просмотра
В Украине планируют до конца года запустить в работу платформы по экспорту украинского оружия
6 октября, 06:51 • 18385 просмотра
Новые правила въезда в ЕС с 12 октября: разъяснения от Госпогранслужбы
6 октября, 06:06 • 41500 просмотра
Нобелевская неделя 2025: даты и расписание присуждения премийPhoto
6 октября, 06:00 • 26365 просмотра
Полнолуние 7 октября: астролог Базиленко объяснила, как оно повлияет на Украину
5 октября, 15:08 • 34199 просмотра
Игнат объяснил, какие факторы влияют на сложность сбития дронов и ракет
5 октября, 07:57 • 62926 просмотра
Зеленский о ночной атаке: более 50 ракет и около 500 дронов рф запустила по УкраинеPhoto
4 октября, 23:20 • 75470 просмотра
На выборах в Чехии победила партия с антиукраинскими взглядами: Андрей Бабиш будет формировать правительство
4 октября, 08:29 • 90534 просмотра
Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Ленинградской области, вражеского корабля и техники, а также командного пункта 8-й армии рф
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+12°
0м/с
89%
751мм
Популярные новости
Ночная атака на Харьков: четыре человека пострадали, город обесточен6 октября, 03:21 • 26121 просмотра
Более 5000 кубинцев воюют на стороне России против Украины - Reuters6 октября, 06:22 • 6480 просмотра
Рубио назвал потенциального преемника Трампа на выборах президента США6 октября, 06:25 • 9438 просмотра
Российские войска ночью в очередной раз атаковали энергетику - снова в Черниговской области6 октября, 06:37 • 19090 просмотра
Момент очищения и большого энергетического перелома: астрологический прогноз на неделю 6-12 октября08:19 • 19871 просмотра
публикации
Топ-5 блюд из курицы: простые и вкусные рецепты для семейного ужинаPhoto12:01 • 6592 просмотра
Момент очищения и большого энергетического перелома: астрологический прогноз на неделю 6-12 октября08:19 • 20165 просмотра
Нобелевская неделя 2025: даты и расписание присуждения премийPhoto6 октября, 06:06 • 41495 просмотра
Как подготовить дом к холодам: чек-листPhoto4 октября, 08:00 • 170502 просмотра
Три самых вкусных рецепта солянки: мясная, сборная и рыбнаяPhoto3 октября, 14:14 • 99229 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Юлия Свириденко
Рустем Умеров
Александр Охрименко
Актуальные места
Украина
Нидерланды
Соединённые Штаты
Литва
Одесса
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свифт ответила несколькими словами на вопрос, когда состоится ее свадьба4 октября, 11:30 • 57852 просмотра
Тейлор Свифт на популярном британском шоу поразила обручальным кольцом от Трэвиса Келса3 октября, 17:13 • 54748 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo3 октября, 16:00 • 130443 просмотра
Принц Уильям раскрыл свои планы относительно наследия и защиты детей от медиа3 октября, 07:40 • 62993 просмотра
Тарантино объединил "Убить Билла" в один четырехчасовой фильм с эксклюзивной анимацией2 октября, 13:33 • 64590 просмотра
Актуальное
Бильд
YouTube
ТикТок
Северный поток
R-360 Нептун

Безопасно ли пить? Какова питьевая вода в городе Одесса после наводнения

Киев • УНН

 • 762 просмотра

Питьевая вода в Одессе признана безопасной, подается централизованной системой из реки Днестр. Ее качество ежедневно контролируется лабораториями "Инфоксводоканала" и Одесским областным центром контроля.

Безопасно ли пить? Какова питьевая вода в городе Одесса после наводнения

Питьевая вода в Одессе безопасна. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Детали

В городе Одесса питьевая вода гарантированного качества подается горожанам централизованной системой из реки Днестр, качество воды в которой ежедневно контролируется лабораториями "Инфоксводоканала".

Также перед подачей в сеть вода проходит очистку и обеззараживание на европейском оборудовании. На всех этапах водоподготовки, по более чем 55 показателям, круглосуточно осуществляется лабораторный контроль. Кроме того, параллельный лабораторный контроль осуществляет и Одесский областной центр контроля и профилактики болезней.

Напомним

Ранее Одесский областной центр контроля и профилактики болезней сообщал, что в Одессе в результате наводнения может возникнуть риск заражения питьевой воды. Центр общественного здоровья Минздрава Украины дал рекомендации по избежанию инфекционных заболеваний.

Евгений Устименко

ОбществоЗдоровьеУНН-Одесса
Одесса