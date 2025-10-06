Безопасно ли пить? Какова питьевая вода в городе Одесса после наводнения

Питьевая вода в Одессе безопасна. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Детали

В городе Одесса питьевая вода гарантированного качества подается горожанам централизованной системой из реки Днестр, качество воды в которой ежедневно контролируется лабораториями "Инфоксводоканала".

Также перед подачей в сеть вода проходит очистку и обеззараживание на европейском оборудовании. На всех этапах водоподготовки, по более чем 55 показателям, круглосуточно осуществляется лабораторный контроль. Кроме того, параллельный лабораторный контроль осуществляет и Одесский областной центр контроля и профилактики болезней.

Напомним

Ранее Одесский областной центр контроля и профилактики болезней сообщал, что в Одессе в результате наводнения может возникнуть риск заражения питьевой воды. Центр общественного здоровья Минздрава Украины дал рекомендации по избежанию инфекционных заболеваний.