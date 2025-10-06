Вживати безпечно? Якою є питна вода в місті Одеса після повені
Київ • УНН
Питна вода в Одесі визнана безпечною, подається централізованою системою з річки Дністер. Її якість щоденно контролюється лабораторіями "Інфоксводоканалу" та Одеським обласним центром контролю.
Питна вода в Одесі є безпечною. Про це повідомляє УНН з посиланням на місцеві Telegram-канали.
Деталі
У місті Одеса питна вода гарантованої якості подається містянам централізованою системою з річки Дністер, якість води в якій щоденно контролюється лабораторіями "Інфоксводоканалу".
Також перед подачею у мережу вода проходить очищення та знезараження на європейському обладнанні. На всіх етапах водопідготовки, по більш ніж 55 показникам, цілодобово здійснюється лабораторний контроль. Крім того, паралельний лабораторний контроль здійснює й Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб.
Нагадаємо
Раніше Одеський обласний центр контролю та профiлактики хвороб повідомляв, що в Одесі внаслідок повені може виникнути ризик зараження питної води. Центр громадського здоров'я МОЗ України надав рекомендації щодо уникнення інфекційних захворювань.