В ожидании непогоды: завтра в Одессе школы и детсады переходят на дистанционку

$41.230.05
48.380.12
ukenru
Эксклюзив
12:45 • 11114 просмотра
Ждать ли доллар по 50? Экономист спрогнозировал, сколько будет стоить доллар в 2026 году
6 октября, 10:30 • 23317 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода взрывчатки в рф, нефтяного терминала и склада боеприпасов в Крыму
6 октября, 10:10 • 24844 просмотра
В Украине планируют до конца года запустить в работу платформы по экспорту украинского оружия
6 октября, 06:51 • 28452 просмотра
Новые правила въезда в ЕС с 12 октября: разъяснения от Госпогранслужбы
6 октября, 06:06 • 56325 просмотра
Нобелевская неделя 2025: даты и расписание присуждения премийPhoto
6 октября, 06:00 • 29242 просмотра
Полнолуние 7 октября: астролог Базиленко объяснила, как оно повлияет на Украину
5 октября, 15:08 • 36475 просмотра
Игнат объяснил, какие факторы влияют на сложность сбития дронов и ракет
5 октября, 07:57 • 64241 просмотра
Зеленский о ночной атаке: более 50 ракет и около 500 дронов рф запустила по УкраинеPhoto
4 октября, 23:20 • 76188 просмотра
На выборах в Чехии победила партия с антиукраинскими взглядами: Андрей Бабиш будет формировать правительство
4 октября, 08:29 • 91479 просмотра
Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Ленинградской области, вражеского корабля и техники, а также командного пункта 8-й армии рф
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+11°
0.6м/с
79%
751мм
Популярные новости
Индия ведет переговоры с россией о приобретении 5 систем ПВО С-400 - СМИ6 октября, 08:00 • 4688 просмотра
Дроны атаковали завод взрывчатых веществ в Дзержинске, власти РФ заявляют о 20 сбитых БПЛАVideo6 октября, 08:06 • 8200 просмотра
Момент очищения и большого энергетического перелома: астрологический прогноз на неделю 6-12 октября6 октября, 08:19 • 34401 просмотра
Учебные центры перемещаются вглубь страны, дальше от линии фронта - Сырский11:59 • 8524 просмотра
Топ-5 блюд из курицы: простые и вкусные рецепты для семейного ужинаPhoto12:01 • 21667 просмотра
публикации
Топ-5 блюд из курицы: простые и вкусные рецепты для семейного ужинаPhoto12:01 • 21850 просмотра
Момент очищения и большого энергетического перелома: астрологический прогноз на неделю 6-12 октября6 октября, 08:19 • 34581 просмотра
Нобелевская неделя 2025: даты и расписание присуждения премийPhoto6 октября, 06:06 • 56323 просмотра
Как подготовить дом к холодам: чек-листPhoto4 октября, 08:00 • 177406 просмотра
Три самых вкусных рецепта солянки: мясная, сборная и рыбнаяPhoto3 октября, 14:14 • 105718 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Денис Шмыгаль
Роберт Калиняк
Роберт Фицо
Актуальные места
Украина
Нидерланды
Германия
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свифт ответила несколькими словами на вопрос, когда состоится ее свадьба4 октября, 11:30 • 62327 просмотра
Тейлор Свифт на популярном британском шоу поразила обручальным кольцом от Трэвиса Келса3 октября, 17:13 • 59004 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo3 октября, 16:00 • 134594 просмотра
Принц Уильям раскрыл свои планы относительно наследия и защиты детей от медиа3 октября, 07:40 • 66604 просмотра
Тарантино объединил "Убить Билла" в один четырехчасовой фильм с эксклюзивной анимацией2 октября, 13:33 • 68060 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
WhatsApp
MIM-104 Patriot
ИРИС-Т
НАСАМС

В ожидании непогоды: завтра в Одессе школы и детсады переходят на дистанционку

Киев • УНН

 • 1008 просмотра

7 октября школы, детские сады и внешкольные учреждения Одессы будут работать дистанционно. Такое решение принято из-за ожидаемого значительного дождя, который может достигать 49 мм осадков.

В ожидании непогоды: завтра в Одессе школы и детсады переходят на дистанционку

Завтра, 7 октября, обучение в школах, детских садах и внешкольных учреждениях Одессы будет проходить дистанционно. Об этом сообщила руководитель Департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич, передает УНН.

Завтра дистанционное обучение в учреждениях образования в соответствии с письмом ОВА. Во всех. Школы, садики, внешкольные учреждения. В связи с этим: если ребенок дома, то после занятий онлайн, в случае ухудшения ситуации, он тоже дома. Пожалуйста, следим за этим вместе 

- сообщила Буйневич в Facebook.

Безопасно ли пить? Какова питьевая вода в городе Одесса после наводнения06.10.25, 15:16 • 1570 просмотров

Добавим

Как сообщил городской голова Одессы Геннадий Труханов, ночью 7 октября в Одессе ожидается значительный дождь - от 15 до 49 мм осадков в течение 12 часов.

Гидрометцентр Черного и Азовского морей предупреждает об опасных метеорологических явлениях I уровня (желтого) опасности. В течение дня коммунальные службы города готовились к ухудшению погодных условий. КП "Городские дороги". Сейчас проводится очистка систем водоотведения, дождеприемников и лотков от листьев и мусора, а также промывка рукавов для эффективного отвода дождевой воды 

- сообщил мэр.

Одессе грозит заражение питьевой воды из-за наводнения: как избежать эпидемии06.10.25, 12:21 • 2456 просмотров

По его словам, работы выполняются как вручную, так и с помощью тяжелой спецтехники.

На Одессу снова надвигается непогода: работодатели должны быть готовы перевести работников на дистанционку06.10.25, 18:33 • 1486 просмотров

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поручил провести полную проверку после гибели девяти человек из-за непогоды в Одессе.

Впоследствии стало известно, что число жертв возросло до 10.

Антонина Туманова

ОбществоОбразование
Дожди в Украине
Владимир Зеленский
Украина
Одесса