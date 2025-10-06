В ожидании непогоды: завтра в Одессе школы и детсады переходят на дистанционку
Киев • УНН
7 октября школы, детские сады и внешкольные учреждения Одессы будут работать дистанционно. Такое решение принято из-за ожидаемого значительного дождя, который может достигать 49 мм осадков.
Завтра, 7 октября, обучение в школах, детских садах и внешкольных учреждениях Одессы будет проходить дистанционно. Об этом сообщила руководитель Департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич, передает УНН.
Завтра дистанционное обучение в учреждениях образования в соответствии с письмом ОВА. Во всех. Школы, садики, внешкольные учреждения. В связи с этим: если ребенок дома, то после занятий онлайн, в случае ухудшения ситуации, он тоже дома. Пожалуйста, следим за этим вместе
Добавим
Как сообщил городской голова Одессы Геннадий Труханов, ночью 7 октября в Одессе ожидается значительный дождь - от 15 до 49 мм осадков в течение 12 часов.
Гидрометцентр Черного и Азовского морей предупреждает об опасных метеорологических явлениях I уровня (желтого) опасности. В течение дня коммунальные службы города готовились к ухудшению погодных условий. КП "Городские дороги". Сейчас проводится очистка систем водоотведения, дождеприемников и лотков от листьев и мусора, а также промывка рукавов для эффективного отвода дождевой воды
По его словам, работы выполняются как вручную, так и с помощью тяжелой спецтехники.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поручил провести полную проверку после гибели девяти человек из-за непогоды в Одессе.
Впоследствии стало известно, что число жертв возросло до 10.