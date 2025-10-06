В ожидании непогоды: завтра в Одессе школы и детсады переходят на дистанционку

Завтра, 7 октября, обучение в школах, детских садах и внешкольных учреждениях Одессы будет проходить дистанционно. Об этом сообщила руководитель Департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич, передает УНН.

Завтра дистанционное обучение в учреждениях образования в соответствии с письмом ОВА. Во всех. Школы, садики, внешкольные учреждения. В связи с этим: если ребенок дома, то после занятий онлайн, в случае ухудшения ситуации, он тоже дома. Пожалуйста, следим за этим вместе

Безопасно ли пить? Какова питьевая вода в городе Одесса после наводнения

Как сообщил городской голова Одессы Геннадий Труханов, ночью 7 октября в Одессе ожидается значительный дождь - от 15 до 49 мм осадков в течение 12 часов.

Гидрометцентр Черного и Азовского морей предупреждает об опасных метеорологических явлениях I уровня (желтого) опасности. В течение дня коммунальные службы города готовились к ухудшению погодных условий. КП "Городские дороги". Сейчас проводится очистка систем водоотведения, дождеприемников и лотков от листьев и мусора, а также промывка рукавов для эффективного отвода дождевой воды