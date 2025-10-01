Понад 600 будинків підтоплено в Одесі через негоду: який район постраждав найбільше
Київ • УНН
Мер Одеси Геннадій Труханов повідомив про підтоплення понад 600 будинків у місті через негоду, найбільше постраждав Київський район. Зафіксовано 782 звернення від одеситів щодо наслідків стихії.
Внаслідок негоди в Одесі, за попередніми даними, підтоплено понад 600 будинків внаслідок негоди. Найбільше постраждав Київський район, повідомив мер міста Геннадій Труханов, передає УНН.
За попередніми даними, у всіх районах Одеси підтоплено: 286 приватних будинків та 384 багатоквартирних будинки. Найбільше постраждав Київський район - 185 приватних будинків і 200 багатоповерхівок
За його словами, значних ушкоджень зазнали також дороги та інженерні мережі. Оперативні штаби районних адміністрацій вже зафіксували 782 звернення від одеситів щодо підтоплень, повалених дерев, відключення електроенергії та пошкодження майна. Найбільше повідомлень - у Київському районі (465).
Комунальні підприємства та районні адміністрації працюють у посиленому режимі. Продовжується оцінка збитків і ліквідація наслідків негоди.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що доручив провести повну перевірку після загибелі дев'яти людей через негоду в Одесі, і підготувати звіт ще цього тижня.
В Одеській області тривають роботи з ліквідації наслідків негоди, без електропостачання залишаються орієнтовно 28 тис. родин.
В Одеській області завтра оголошено День жалоби через загибель дев'яти людей в Одесі у зв'язку із негодою.