Смертоносна негода: в Одеській області завтра оголошено День жалоби

В Одеській області завтра оголошено День жалоби через загибель дев'яти людей в Одесі у зв'язку із негодою. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.

Голова ОВА повідомив, що серед тих, хто загинув - п’ятеро членів однієї родини, у тому числі дитина.

Це невимовний біль для всієї Одещини і наша спільна втрата. Завтра у день жалоби на будівлях органів влади, підприємств, установ та організацій області будуть приспущені Державні прапори України, а розважальні заходи обмежені