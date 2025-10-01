Смертоносна негода: в Одеській області завтра оголошено День жалоби
Київ • УНН
В Одеській області 2 жовтня оголошено День жалоби через загибель дев'яти людей в Одесі внаслідок негоди. Серед загиблих п'ятеро членів однієї родини, включаючи дитину.
В Одеській області завтра оголошено День жалоби через загибель дев'яти людей в Одесі у зв'язку із негодою. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.
Завтра, 2 жовтня, на території Одеської області оголошено день жалоби у зв’язку з трагічною загибеллю в Одесі девʼятьох людей через негоду. Підписав відповідне розпорядження
Додамо
Голова ОВА повідомив, що серед тих, хто загинув - п’ятеро членів однієї родини, у тому числі дитина.
Це невимовний біль для всієї Одещини і наша спільна втрата. Завтра у день жалоби на будівлях органів влади, підприємств, установ та організацій області будуть приспущені Державні прапори України, а розважальні заходи обмежені
Кіпер також висловив глибокі співчуття родинам і близьким загиблих.
Нагадаємо
В Одесі та районі майже добу ліквідовують наслідки негоди, загинули 9 людей, серед них дитина, затопило насосні станції, обмежено рух транспорту та змінено рух громадського транспорту.