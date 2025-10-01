Смертоносная непогода: в Одесской области завтра объявлен День траура

$41.140.18
Эксклюзив
12:21 • 2524 просмотра
Парламентские выборы в Чехии: политолог объяснил, как они повлияют на Украину
10:38 • 5602 просмотра
Вениславский объяснил, чем полезно для государства разрешение на выезд из Украины мужчин до 22 лет и как оно повлияло на мобилизацию
09:34 • 8610 просмотра
Президент поручил полную проверку после гибели 9 человек из-за непогоды в ОдессеPhoto
Эксклюзив
1 октября, 06:00 • 39517 просмотра
Вырастут ли тарифы на электроэнергию для населения в ноябре – ответ МинэнергоPhoto
1 октября, 05:57 • 34900 просмотра
Правительство США приостановило работу впервые с 2019 года: кто получит зарплату во время шатдауна, а кто - нет
1 октября, 05:47 • 28142 просмотра
Восьмидневный блэкаут: в ЕС призвали рф немедленно вывести все свои силы из ЗАЭС и всей Украины
1 октября, 05:00 • 45300 просмотра
Новая категория получателей базовой социальной помощи, назначение субсидий, изъятие монет: нововведения с первого октябряPhoto
30 сентября, 17:35 • 25270 просмотра
Важно, чтобы мир знал, какие могут быть последствия: Зеленский обсудил с генсеком ООН самый долгий блэкаут на оккупированной ЗАЭС
Эксклюзив
30 сентября, 16:26 • 34615 просмотра
Когда делать прививку от гриппа и как долго длится защита: в начале эпидсезона врач ответил на основные вопросы
Эксклюзив
30 сентября, 13:32 • 63020 просмотра
Вместо министров - предприниматели: что не так с уголовными производствами НАБУ
В Одессе почти сутки ликвидируют последствия непогоды: 9 человек погибли, в том числе ребенок
1 октября, 05:18 • 28903 просмотра
Звезда сериала "Эйфория" Эрик Дэйн борется с БАС: актер появился в инвалидной коляске
07:33 • 25835 просмотра
Орбан может получить неожиданную поддержку в попытках не допустить Украину в ЕС - Politico
08:02 • 14903 просмотра
В Германии зафиксированы массовые полеты дронов над объектами критической инфраструктуры - Spiegel
08:09 • 21021 просмотра
Первая ИИ-актриса Тилли Норвуд вызвала скандал в Голливуде
09:58 • 11444 просмотра
Парламентские выборы в Чехии: политолог объяснил, как они повлияют на Украину
Эксклюзив
12:21 • 2484 просмотра
Эксклюзив
12:21 • 2484 просмотра
Цены на лекарства растут, доверие падает: почему "Дарница" проигрывает битву за потребителя11:02 • 5834 просмотра
Всемирный день шоколада: топ-5 сладких рецептов, которые стоит приготовить сегодняPhoto10:37 • 8366 просмотра
Вырастут ли тарифы на электроэнергию для населения в ноябре – ответ МинэнергоPhoto
Эксклюзив
1 октября, 06:00 • 39491 просмотра
Новая категория получателей базовой социальной помощи, назначение субсидий, изъятие монет: нововведения с первого октябряPhoto1 октября, 05:00 • 45284 просмотра
Первая ИИ-актриса Тилли Норвуд вызвала скандал в Голливуде
09:58 • 11645 просмотра
Звезда сериала "Эйфория" Эрик Дэйн борется с БАС: актер появился в инвалидной коляске
07:33 • 26049 просмотра
Памела Андерсон удивила Париж новым образом во время Недели моды30 сентября, 18:48 • 21614 просмотра
Названы 50 лучших ресторанов США и Канады: в каких городах они расположены30 сентября, 14:16 • 25368 просмотра
Поместье режиссера Дэвида Линча выставлено на продажу за 15 миллионов долларов30 сентября, 09:59 • 35529 просмотра
Смертоносная непогода: в Одесской области завтра объявлен День траура

Киев • УНН

 • 266 просмотра

В Одесской области 2 октября объявлен День траура из-за гибели девяти человек в Одессе в результате непогоды. Среди погибших пятеро членов одной семьи, включая ребенка.

Смертоносная непогода: в Одесской области завтра объявлен День траура

В Одесской области завтра объявлен День траура из-за гибели девяти человек в Одессе в связи с непогодой. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.

Завтра, 2 октября, на территории Одесской области объявлен день траура в связи с трагической гибелью в Одессе девяти человек из-за непогоды. Подписал соответствующее распоряжение 

- сообщил Кипер.

Добавим

Глава ОВА сообщил, что среди погибших - пятеро членов одной семьи, в том числе ребенок.

Это невыразимая боль для всей Одесской области и наша общая потеря. Завтра в день траура на зданиях органов власти, предприятий, учреждений и организаций области будут приспущены Государственные флаги Украины, а развлекательные мероприятия ограничены 

- добавил он.

Кипер также выразил глубокие соболезнования семьям и близким погибших.

Президент поручил полную проверку после гибели 9 человек из-за непогоды в Одессе01.10.25, 12:34 • 8570 просмотров

Напомним

В Одессе и районе почти сутки ликвидируют последствия непогоды, погибли 9 человек, среди них ребенок, затопило насосные станции, ограничено движение транспорта и изменено движение общественного транспорта.

Антонина Туманова

Общество
Дожди в Украине
Олег Кипер
Одесская область
Украина
Одесса