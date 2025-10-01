Смертоносная непогода: в Одесской области завтра объявлен День траура
Киев • УНН
В Одесской области 2 октября объявлен День траура из-за гибели девяти человек в Одессе в результате непогоды. Среди погибших пятеро членов одной семьи, включая ребенка.
В Одесской области завтра объявлен День траура из-за гибели девяти человек в Одессе в связи с непогодой. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.
Завтра, 2 октября, на территории Одесской области объявлен день траура в связи с трагической гибелью в Одессе девяти человек из-за непогоды. Подписал соответствующее распоряжение
Добавим
Глава ОВА сообщил, что среди погибших - пятеро членов одной семьи, в том числе ребенок.
Это невыразимая боль для всей Одесской области и наша общая потеря. Завтра в день траура на зданиях органов власти, предприятий, учреждений и организаций области будут приспущены Государственные флаги Украины, а развлекательные мероприятия ограничены
Кипер также выразил глубокие соболезнования семьям и близким погибших.
Напомним
В Одессе и районе почти сутки ликвидируют последствия непогоды, погибли 9 человек, среди них ребенок, затопило насосные станции, ограничено движение транспорта и изменено движение общественного транспорта.