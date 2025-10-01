На Одещині 28 тисяч родин залишаються без світла після негоди - ОВА

В Одеській області тривають роботи з ліквідації наслідків негоди, без електропостачання залишаються орієнтовно 28 тис. родин. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.

Роботи з ліквідації наслідків негоди тривають. Наразі без електропостачання залишаються орієнтовно 28 тис. родин. Через значні пошкодження мереж для повного відновлення потрібен час - повідомив Кіпер.

За його словами, протягом останніх годин енергетикам вдалося заживити ще близько 8 тис. споживачів у 7 населених пунктах Одещини.

В Одесі та районі майже добу ліквідовують наслідки негоди, загинули 9 людей, серед них дитина, затопило насосні станції, обмежено рух транспорту та змінено рух громадського транспорту.