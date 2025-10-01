На Одещині 28 тисяч родин залишаються без світла після негоди - ОВА
В Одеській області тривають роботи з ліквідації наслідків негоди, без електропостачання залишаються орієнтовно 28 тис. родин. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.
Роботи з ліквідації наслідків негоди тривають. Наразі без електропостачання залишаються орієнтовно 28 тис. родин. Через значні пошкодження мереж для повного відновлення потрібен час
За його словами, протягом останніх годин енергетикам вдалося заживити ще близько 8 тис. споживачів у 7 населених пунктах Одещини.
В Одесі та районі майже добу ліквідовують наслідки негоди, загинули 9 людей, серед них дитина, затопило насосні станції, обмежено рух транспорту та змінено рух громадського транспорту.