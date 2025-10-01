В Одесской области 28 тысяч семей остаются без света после непогоды - ОВА

В Одесской области продолжаются работы по ликвидации последствий непогоды, без электроснабжения остаются ориентировочно 28 тыс. семей. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.

Работы по ликвидации последствий непогоды продолжаются. Сейчас без электроснабжения остаются ориентировочно 28 тыс. семей. Из-за значительных повреждений сетей для полного восстановления нужно время - сообщил Кипер.

По его словам, в течение последних часов энергетикам удалось запитать еще около 8 тыс. потребителей в 7 населенных пунктах Одесской области.

Напомним

В Одессе и районе почти сутки ликвидируют последствия непогоды, погибли 9 человек, среди них ребенок, затопило насосные станции, ограничено движение транспорта и изменено движение общественного транспорта.