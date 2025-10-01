Более 600 домов подтоплено в Одессе из-за непогоды: какой район пострадал больше всего
Киев • УНН
Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил о подтоплении более 600 домов в городе из-за непогоды, больше всего пострадал Киевский район. Зафиксировано 782 обращения от одесситов по поводу последствий стихии.
В результате непогоды в Одессе, по предварительным данным, подтоплено более 600 домов. Больше всего пострадал Киевский район, сообщил мэр города Геннадий Труханов, передает УНН.
По предварительным данным, во всех районах Одессы подтоплено: 286 частных домов и 384 многоквартирных дома. Больше всего пострадал Киевский район - 185 частных домов и 200 многоэтажек
По его словам, значительные повреждения получили также дороги и инженерные сети. Оперативные штабы районных администраций уже зафиксировали 782 обращения от одесситов относительно подтоплений, поваленных деревьев, отключения электроэнергии и повреждения имущества. Больше всего сообщений - в Киевском районе (465).
Коммунальные предприятия и районные администрации работают в усиленном режиме. Продолжается оценка ущерба и ликвидация последствий непогоды.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поручил провести полную проверку после гибели девяти человек из-за непогоды в Одессе, и подготовить отчет еще на этой неделе.
В Одесской области продолжаются работы по ликвидации последствий непогоды, без электроснабжения остаются ориентировочно 28 тыс. семей.
В Одесской области завтра объявлен День траура из-за гибели девяти человек в Одессе в связи с непогодой.