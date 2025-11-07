Суд збільшив до 42 млн гривень заставу Труханову у земельній справі
Київ • УНН
Вищий антикорупційний суд змінив запобіжний захід ексмеру Одеси Геннадію Труханову, збільшивши заставу з 30 до 42 млн гривень. Це рішення стосується справи про незаконне заволодіння коштами місцевого бюджету та земельними ділянками.
Вищий антикорупційний суд змінив запобіжний захід ексмеру Одеси Геннадію Труханову у справі про незаконне заволодіння коштами місцевого бюджету та земельними ділянками, збільшивши заставу з 30 до 42 млн гривень. Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, передає УНН.
Деталі
7 листопада 2025 року колегія суддів ВАКС частково задовольнила клопотання прокурора САП та змінила запобіжний захід колишньому меру м. Одеси, який обвинувачується в участі у злочинній організації та незаконному заволодінні землею територіальної громади Одеси. Так, суд збільшив розмір застави, визначений для обвинуваченого, з 30 до 42 млн гривень, але відмовив у задоволенні клопотання про взяття особи під варту
У САП нагадують, що у межах досудового розслідування встановлено, що впродовж 2016-2019 років члени злочинної організації розробили схему протиправної передачі земельних ділянок для їх подальшої забудови.
Так, земельні ділянки територіальної громади Одеси передавались в оренду в обхід конкурсу виключно наперед узгодженим товариствам-забудовникам. Забудовники сплачували кошти або передавали майно (квартири, нежитлові приміщення) зловмисникам, які через підконтрольних осіб в Одеській міській раді забезпечували ухвалення відповідного рішення на передачу в оренду зазначених ділянок.
Загальний розмір завданої шкоди згідно з результатами експертизи становить 689 млн грн. Крім того, встановлено факти легалізації коштів, отриманих злочинною організацією від вчинення інших кримінальних правопорушень.
Нагадаємо
Печерський районний суд Києва відправив колишнього міського голову Одеси Геннадія Труханова під цілодобовий домашній арешт. На такому запобіжному заході наполягала прокуратура.