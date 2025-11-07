Суд увеличил до 42 млн гривен залог Труханову по земельному делу

ukenru
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедурыPhoto
11:23 • 12281 просмотра
ЕС ужесточает визовые правила для россиян, отменяя многократные шенгенские визы
09:48 • 30874 просмотра
Новая должность для человека нардепа-взяточника Одарченко. МОН согласовал создание в Государственном биотехнологическом университете должности первого проректора для Грицькова
09:46 • 31354 просмотра
Черная пятница 2025: когда будет и как не попасться на крючок хитрых скидок
7 ноября, 07:19 • 36001 просмотра
Новая система въезда в ЕС: в ГПСУ рассказали, какова ситуация на границе после введения программы EES
7 ноября, 05:43 • 28517 просмотра
Президент США: экспорт российской нефти "существенно снизился", мы хотим видеть конец войны
7 ноября, 03:41 • 29830 просмотра
Трамп заявил, что в вопросе завершения войны в Украине есть значительный прогресс
7 ноября, 00:03 • 29640 просмотра
Украина ведет "позитивные" переговоры по ракетам Tomahawk, несмотря на позицию Трампа - Стефанишина
6 ноября, 19:30 • 32792 просмотра
Как будут отключать свет в Киеве и регионах: ДТЭК обнародовал графики на 7 ноябряPhoto
6 ноября, 14:11 • 70767 просмотра
В Раде предложили создать "реестр дропов": в чем заключается основная идея законопроекта и когда его рассмотрит комитет
Выход GTA VI снова отложен7 ноября, 06:53 • 21658 просмотра
Почти 8 тыс. украинских авторов на OnlyFans заработали около 5 млрд грн за год7 ноября, 07:49 • 17994 просмотра
Брюса Уиллиса заметили с сиделкой во время редкого публичного выхода на улицуPhoto7 ноября, 08:03 • 24904 просмотра
Принц Гарри извинился перед Канадой за кепку «Доджерс» на матче World Series 202509:56 • 13361 просмотра
Британия готовит все рода войск для проведения операций в Украине - The Guardian11:56 • 10025 просмотра
13:59 • 4576 просмотра
Картофель по-новому: 5 необычных блюд, которые удивят вкусом13:34 • 5290 просмотра
09:48 • 30883 просмотра
09:46 • 31361 просмотра
7 ноября, 07:19 • 36010 просмотра
"Вайб-кодинг" стало словом 2025 года по версии Collins: что оно означает11:01 • 7292 просмотра
Принц Гарри извинился перед Канадой за кепку «Доджерс» на матче World Series 202509:56 • 13453 просмотра
Брюса Уиллиса заметили с сиделкой во время редкого публичного выхода на улицуPhoto7 ноября, 08:03 • 25009 просмотра
Почти 8 тыс. украинских авторов на OnlyFans заработали около 5 млрд грн за год7 ноября, 07:49 • 18092 просмотра
Выход GTA VI снова отложен7 ноября, 06:53 • 21749 просмотра
Суд увеличил до 42 млн гривен залог Труханову по земельному делу

Киев • УНН

 • 438 просмотра

Высший антикоррупционный суд изменил меру пресечения экс-мэру Одессы Геннадию Труханову, увеличив залог с 30 до 42 млн гривен. Это решение касается дела о незаконном завладении средствами местного бюджета и земельными участками.

Суд увеличил до 42 млн гривен залог Труханову по земельному делу

Высший антикоррупционный суд изменил меру пресечения экс-мэру Одессы Геннадию Труханову по делу о незаконном завладении средствами местного бюджета и земельными участками, увеличив залог с 30 до 42 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры, передает УНН.

Детали

7 ноября 2025 года коллегия судей ВАКС частично удовлетворила ходатайство прокурора САП и изменила меру пресечения бывшему мэру г. Одессы, который обвиняется в участии в преступной организации и незаконном завладении землей территориальной общины Одессы. Так, суд увеличил размер залога, определенный для обвиняемого, с 30 до 42 млн гривен, но отказал в удовлетворении ходатайства о заключении лица под стражу

- говорится в сообщении.

В САП напоминают, что в рамках досудебного расследования установлено, что в течение 2016-2019 годов члены преступной организации разработали схему противоправной передачи земельных участков для их дальнейшей застройки.

Так, земельные участки территориальной общины Одессы передавались в аренду в обход конкурса исключительно заранее согласованным обществам-застройщикам. Застройщики платили средства или передавали имущество (квартиры, нежилые помещения) злоумышленникам, которые через подконтрольных лиц в Одесском городском совете обеспечивали принятие соответствующего решения на передачу в аренду указанных участков.

Общий размер нанесенного ущерба согласно результатам экспертизы составляет 689 млн грн. Кроме того, установлены факты легализации средств, полученных преступной организацией от совершения других уголовных правонарушений.

Напомним

Печерский районный суд Киева отправил бывшего городского голову Одессы Геннадия Труханова под круглосуточный домашний арест. На такой мере пресечения настаивала прокуратура.

Павел Башинский

ОбществоПолитикаКриминал и ЧП
Государственный бюджет
Геннадий Труханов
Специализированная антикоррупционная прокуратура
Одесса
Киев