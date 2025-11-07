Суд увеличил до 42 млн гривен залог Труханову по земельному делу

Высший антикоррупционный суд изменил меру пресечения экс-мэру Одессы Геннадию Труханову по делу о незаконном завладении средствами местного бюджета и земельными участками, увеличив залог с 30 до 42 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры, передает УНН.

Детали

7 ноября 2025 года коллегия судей ВАКС частично удовлетворила ходатайство прокурора САП и изменила меру пресечения бывшему мэру г. Одессы, который обвиняется в участии в преступной организации и незаконном завладении землей территориальной общины Одессы. Так, суд увеличил размер залога, определенный для обвиняемого, с 30 до 42 млн гривен, но отказал в удовлетворении ходатайства о заключении лица под стражу - говорится в сообщении.

В САП напоминают, что в рамках досудебного расследования установлено, что в течение 2016-2019 годов члены преступной организации разработали схему противоправной передачи земельных участков для их дальнейшей застройки.

Так, земельные участки территориальной общины Одессы передавались в аренду в обход конкурса исключительно заранее согласованным обществам-застройщикам. Застройщики платили средства или передавали имущество (квартиры, нежилые помещения) злоумышленникам, которые через подконтрольных лиц в Одесском городском совете обеспечивали принятие соответствующего решения на передачу в аренду указанных участков.

Общий размер нанесенного ущерба согласно результатам экспертизы составляет 689 млн грн. Кроме того, установлены факты легализации средств, полученных преступной организацией от совершения других уголовных правонарушений.

Напомним

Печерский районный суд Киева отправил бывшего городского голову Одессы Геннадия Труханова под круглосуточный домашний арест. На такой мере пресечения настаивала прокуратура.