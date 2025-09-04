Одеса під атакою ворожих дронів: у місті лунають вибухи - Труханов
Київ • УНН
В Одесі вночі 4 вересня пролунали вибухи через атаку російських безпілотників. Повітряні сили попереджали про небезпеку дронів з акваторії Чорного моря.
В Одесі у ніч проти 4 вересня пролунали вибухи під час чергової атаки російських ударних безпілотників. Про це пише УНН із посиланням на мера міста Геннадія Труханова.
Також Повітряні сили раніше попереджали про небезпеку застосування дронів в регіоні.
Ударні БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Одесу/Чорноморське. Одеса - перебувайте в укриттях!
Інформація про масштаби ураження та можливі наслідки уточнюється. Офіційних даних поки не було.
Речник ВМС про вибух судна біля берегів Одеси: можливо, це наслідки нічної атаки рф01.09.25, 09:10 • 6470 переглядiв