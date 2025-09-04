$41.360.01
15462 перегляди
Європейці готові надати Україні гарантії безпеки в той день, коли буде підписаний мир - Макрон
3 вересня, 14:02
Сьогодні або днями: Зеленський анонсував розмову з Трампом
3 вересня, 13:52
Маємо забезпечити захист неба, путін сподівається, що зима вбиватиме українців – Зеленський
Ексклюзив
3 вересня, 12:08
У Зеленського пояснили, що потрібно, щоб "дотиснути" тіньовий флот рфVideo
Ексклюзив
3 вересня, 11:49
Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні
Ексклюзив
3 вересня, 10:05
На Київщині під час сварки брат вбив неповнолітню сестру
3 вересня, 09:24
Рада зробила крок до легалізації криптовалюти
Ексклюзив
3 вересня, 07:25
Акціонери банків в Україні позбавлені правових інструментів захисту бізнесу - політолог
3 вересня, 06:20
Повітряна атака рф 3 вересня: ППО збила 451 ціль з 526Photo
Ексклюзив
3 вересня, 06:16
Політолог про новий політичний сезон: які очікування від уряду та Ради
Одеса під атакою ворожих дронів: у місті лунають вибухи - Труханов

Київ • УНН

 • 30 перегляди

В Одесі вночі 4 вересня пролунали вибухи через атаку російських безпілотників. Повітряні сили попереджали про небезпеку дронів з акваторії Чорного моря.

Одеса під атакою ворожих дронів: у місті лунають вибухи - Труханов

В Одесі у ніч проти 4 вересня пролунали вибухи під час чергової атаки російських ударних безпілотників. Про це пише УНН із посиланням на мера міста Геннадія Труханова.

Також Повітряні сили раніше попереджали про небезпеку застосування дронів в регіоні.

Ударні БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Одесу/Чорноморське. Одеса - перебувайте в укриттях!

- йдеться у повідомленні.

Інформація про масштаби ураження та можливі наслідки уточнюється. Офіційних даних поки не було. 

Речник ВМС про вибух судна біля берегів Одеси: можливо, це наслідки нічної атаки рф01.09.25, 09:10 • 6470 переглядiв

Вероніка Марченко

Війна в УкраїніУНН-Одеса
Чорне море
Одеса