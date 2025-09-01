Речник ВМС про вибух судна біля берегів Одеси: можливо, це наслідки нічної атаки рф

Цивільне судно 31 серпня натрапило біля берегів Одеси на не встановлений вибуховий пристрій. Можливо, це наслідки однієї з нічних атак ворога, коли після збиття щось залишалось в акваторії. Про це повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, передає УНН.

Деталі

Вчора в нас був неприємний інцидент. Він обійшовся без жертв та без суттєвих втрат, в сенсі технічних. Але це питання вивчається, тому що – це не встановлений вибуховий пристрій був. Можливо це наслідки нічної атаки, коли після збиття щось залишалось в акваторії - сказав Плетенчук.

Він додав, що продовжує відбуватися розмінування акваторії Чорного моря.

Але в будь-якому разі ця робота доволі успішно триває й десятки вилучених та знищених вибухонебезпечних предметів, мін, зокрема, з часів Другої світової війни, з ними ми теж стикаємося постійно. Періодично міни викидає на узбережжя й ми теж знищуємо їх. Але все одно небезпека доволі велика - розповів Плетенчук.

Доповнення

Плетенчук повідомляв, що біля берегів Одеси цивільне судно натрапило на вибухонебезпечний предмет, внаслідок чого стався вибух. Внаслідок інциденту корабель не зазнав серйозних ушкоджень, серед екіпажу постраждалих або загиблих нема.