Речник ВМС про вибух судна біля берегів Одеси: можливо, це наслідки нічної атаки рф

$41.260.00
48.130.00
ukenru
05:46 • 3954 перегляди
День знань: українські школи розпочали четвертий навчальний рік в умовах повномашстабного вторгнення
05:39 • 6348 перегляди
Бодікамери для військових ТЦК та БЗВП для студентів: нововведення в Україні з 1 вересняPhoto
31 серпня, 21:30 • 17456 перегляди
Підозрюваного у справі про вбивство Андрія Парубія затримали на Хмельниччині: злочин був ретельно підготовлений
31 серпня, 20:53 • 17812 перегляди
Європейські лідери зберуться у Франції 4 вересня для переговорів про Україну
Ексклюзив
30 серпня, 16:05 • 49850 перегляди
Мер міста Рені Плєхов потрапив у ДТП, загинула його матір Photo
30 серпня, 13:59 • 87683 перегляди
Зеленський про вбивство Парубія у Львові: злочин був ретельно підготовлений
Ексклюзив
30 серпня, 13:06 • 98745 перегляди
У Києві чоловік вижив після падіння з 19 поверху: він приземлився на припарковане автоPhotoVideo
30 серпня, 11:04 • 112675 перегляди
Був з сумкою Glovo, стріляв у спину: відео з місця вбивства Андрія ПарубіяVideo
Ексклюзив
30 серпня, 10:36 • 121203 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: стрілок був замаскований під кур'єра, на місці знайшли 7 гільз
Ексклюзив
30 серпня, 09:58 • 257505 перегляди
Вбивство Андрія Парубія у Львові: стали відомі деталі
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+23°
2м/с
46%
744мм
Популярнi новини
Ердоган прибув до Китаю на саміт ШОС для перемовин з лідерами: очікується зустріч з путіним30 серпня, 23:45 • 31307 перегляди
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International31 серпня, 02:29 • 30671 перегляди
Нардепка Безугла попередила про можливі блекаути та важку зиму 31 серпня, 18:14 • 17593 перегляди
Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД31 серпня, 19:40 • 15260 перегляди
"Порозуміння, досягнуті на Алясці, відкривають дорогу до миру": путін на саміті ШОС зробив низку заяв щодо України04:35 • 5646 перегляди
Публікації
День знань: українські школи розпочали четвертий навчальний рік в умовах повномашстабного вторгнення05:46 • 3964 перегляди
Бодікамери для військових ТЦК та БЗВП для студентів: нововведення в Україні з 1 вересняPhoto05:39 • 6358 перегляди
Трамп веде переговори щодо розгортання приватної армії в Україні - Telegraph 30 серпня, 10:03 • 112311 перегляди
Замість розвитку - бездіяльність: як державні інституції підривають майбутнє авіації29 серпня, 12:47 • 242574 перегляди
Акція "Стіл памʼяті": тисячі закладів та військові частини згадують полеглих захисників УкраїниPhotoVideo29 серпня, 12:35 • 242821 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Сі Цзіньпін
Нарендра Моді
Кір Стармер
Актуальні місця
Україна
Китай
Державний кордон України
Сполучені Штати Америки
Індія
Реклама
УНН Lite
Творець популярної іграшки Labubu увійшов до топ-100 найбагатших людей світу, посівши 86 місцеPhoto29 серпня, 13:11 • 113937 перегляди
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 246348 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 269218 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 266064 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 245637 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
Мі-24
Мі-8
Truth Social
Financial Times

Речник ВМС про вибух судна біля берегів Одеси: можливо, це наслідки нічної атаки рф

Київ • УНН

 • 2492 перегляди

Цивільне судно 31 серпня натрапило на невстановлений вибуховий пристрій біля берегів Одеси, що призвело до вибуху. Інцидент обійшовся без жертв та значних технічних втрат, але розслідування триває.

Речник ВМС про вибух судна біля берегів Одеси: можливо, це наслідки нічної атаки рф

Цивільне судно 31 серпня натрапило біля берегів Одеси на не встановлений вибуховий пристрій. Можливо, це наслідки однієї з нічних атак ворога, коли після збиття щось залишалось в акваторії. Про це повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, передає УНН.

Деталі

Вчора в нас був неприємний інцидент. Він обійшовся без жертв та без суттєвих втрат, в сенсі технічних. Але це питання вивчається, тому що – це не встановлений вибуховий пристрій був. Можливо це наслідки нічної атаки, коли після збиття щось залишалось в акваторії

- сказав Плетенчук.

Він додав, що продовжує відбуватися розмінування акваторії Чорного моря.

Але в будь-якому разі ця робота доволі успішно триває й десятки вилучених та знищених вибухонебезпечних предметів, мін, зокрема, з часів Другої світової війни, з ними ми теж стикаємося постійно. Періодично міни викидає на узбережжя й ми теж знищуємо їх. Але все одно небезпека доволі велика

- розповів Плетенчук.

Доповнення

Плетенчук повідомляв, що біля берегів Одеси цивільне судно натрапило на вибухонебезпечний предмет, внаслідок чого стався вибух. Внаслідок інциденту корабель не зазнав серйозних ушкоджень, серед екіпажу постраждалих або загиблих нема.

Анна Мурашко

СуспільствоВійна в УкраїніПодії
Військово-морські сили Збройних сил України
Одеса