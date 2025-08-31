Внаслідок вибуху біля берегів Одеси постраждало цивільне судно, втрат серед екіпажу нема - ВМС

Біля берегів Одеси цивільне судно натрапило на вибухонебезпечний предмет, внаслідок чого стався вибух. Внаслідок інциденту корабель не зазнав серйозних ушкоджень, серед екіпажу постраждалих або загиблих нема, повідомив журналісту УНН речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.

Речник ВМС наголосив, що заходи щодо підтримки мінної безпеки відбуваються постійно. Він підкреслив, що протягом двох років подібних інцидентів не траплялося.

Заходи для підтримки мінної безпеки відбуваються постійно силами Військово-морських сил та інших відповідних підрозділів. Ця робота непомітна, але вона тривала завжди і протягом двох років у нас подібних інцидентів не ставалося

Він також наголосив, що гарантувати абсолютну безпеку у морі важко, проте якби не робота ВМС, то таких випадків було б у десятки разів більше.

Не зважаючи на всю цю роботу, яку ми робимо, на 100% гарантувати безпеку звісно важко. Якби Військово-морські сили не розміновували постійно тими силами, які в нас вже є, таких випадків було б у десятки разів більше. В цьому році ми виявили та знешкодили вже десятки таких предметів, зокрема з часів Другої світової війни