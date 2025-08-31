Внаслідок вибуху біля берегів Одеси постраждало цивільне судно, втрат серед екіпажу нема - ВМС
Київ • УНН
Біля берегів Одеси цивільне судно натрапило на вибухонебезпечний предмет, що спричинило вибух. Корабель не зазнав серйозних ушкоджень, екіпаж цілий.
Біля берегів Одеси цивільне судно натрапило на вибухонебезпечний предмет, внаслідок чого стався вибух. Внаслідок інциденту корабель не зазнав серйозних ушкоджень, серед екіпажу постраждалих або загиблих нема, повідомив журналісту УНН речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.
Деталі
Ми можемо підтвердити, що стався вибух невстановленого вибухонебезпечного предмету, проте судно не зазнало суттєвих пошкоджень, іде своїм ходом. Серед екіпажу втрат нема. Судно цивільне. Факт підтверджуємо, робота по розмінуванню триває надалі
Речник ВМС наголосив, що заходи щодо підтримки мінної безпеки відбуваються постійно. Він підкреслив, що протягом двох років подібних інцидентів не траплялося.
Заходи для підтримки мінної безпеки відбуваються постійно силами Військово-морських сил та інших відповідних підрозділів. Ця робота непомітна, але вона тривала завжди і протягом двох років у нас подібних інцидентів не ставалося
Він також наголосив, що гарантувати абсолютну безпеку у морі важко, проте якби не робота ВМС, то таких випадків було б у десятки разів більше.
Не зважаючи на всю цю роботу, яку ми робимо, на 100% гарантувати безпеку звісно важко. Якби Військово-морські сили не розміновували постійно тими силами, які в нас вже є, таких випадків було б у десятки разів більше. В цьому році ми виявили та знешкодили вже десятки таких предметів, зокрема з часів Другої світової війни
Доповнення
В Одеській області на пляжі загинули троє людей: жінка та двоє чоловіків. Попередньо встановлено, що вони підірвались на невідомих предметах під час купання.
На узбережжі Одеської області підрозділ ВМС ЗСУ знищив протикорабельну морську міну, яку принесло хвилями. Вибухонебезпечний предмет ліквідували контрольованим підривом.