Ексклюзив
30 серпня, 16:05 • 17646 перегляди
Мер міста Рені Плєхов потрапив у ДТП, загинула його матір Photo
30 серпня, 13:59 • 44930 перегляди
Зеленський про вбивство Парубія у Львові: злочин був ретельно підготовлений
Ексклюзив
30 серпня, 13:06 • 70094 перегляди
У Києві чоловік вижив після падіння з 19 поверху: він приземлився на припарковане автоPhotoVideo
30 серпня, 11:04 • 85753 перегляди
Був з сумкою Glovo, стріляв у спину: відео з місця вбивства Андрія ПарубіяVideo
Ексклюзив
30 серпня, 10:36 • 102844 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: стрілок був замаскований під кур'єра, на місці знайшли 7 гільз
Ексклюзив
30 серпня, 09:58 • 250935 перегляди
Вбивство Андрія Парубія у Львові: стали відомі деталі
30 серпня, 09:24 • 109408 перегляди
Стрілянина в Парубія у Львові: політичного діяча застрелили, нападника шукають - поліція
Ексклюзив
30 серпня, 09:15 • 84752 перегляди
У Львові стріляли в Андрія Парубія - джерело
Ексклюзив
29 серпня, 14:32 • 98818 перегляди
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
29 серпня, 12:28 • 317659 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto
Внаслідок вибуху біля берегів Одеси постраждало цивільне судно, втрат серед екіпажу нема - ВМС

Київ • УНН

 • 44 перегляди

Біля берегів Одеси цивільне судно натрапило на вибухонебезпечний предмет, що спричинило вибух. Корабель не зазнав серйозних ушкоджень, екіпаж цілий.

Внаслідок вибуху біля берегів Одеси постраждало цивільне судно, втрат серед екіпажу нема - ВМС

Біля берегів Одеси цивільне судно натрапило на вибухонебезпечний предмет, внаслідок чого стався вибух. Внаслідок інциденту корабель не зазнав серйозних ушкоджень, серед екіпажу постраждалих або загиблих нема, повідомив журналісту УНН речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.

Деталі

Ми можемо підтвердити, що стався вибух невстановленого вибухонебезпечного предмету, проте судно не зазнало суттєвих пошкоджень, іде своїм ходом. Серед екіпажу втрат нема. Судно цивільне. Факт підтверджуємо, робота по розмінуванню триває надалі

- повідомив Плетенчук.

Речник ВМС наголосив, що заходи щодо підтримки мінної безпеки відбуваються постійно. Він підкреслив, що протягом двох років подібних інцидентів не траплялося.

Заходи для підтримки мінної безпеки відбуваються постійно силами Військово-морських сил та інших відповідних підрозділів. Ця робота непомітна, але вона тривала завжди і протягом двох років у нас подібних інцидентів не ставалося

- додав Плетенчук.

Він також наголосив, що гарантувати абсолютну безпеку у морі важко, проте якби не робота ВМС, то таких випадків було б у десятки разів більше.

Не зважаючи на всю цю роботу, яку ми робимо, на 100% гарантувати безпеку звісно важко. Якби Військово-морські сили не розміновували постійно тими силами, які в нас вже є, таких випадків було б у десятки разів більше. В цьому році ми виявили та знешкодили вже десятки таких предметів, зокрема з часів Другої світової війни

- підсумував речник

Доповнення

В Одеській області на пляжі загинули троє людей: жінка та двоє чоловіків. Попередньо встановлено, що вони підірвались на невідомих предметах під час купання.

На узбережжі Одеської області підрозділ ВМС ЗСУ знищив протикорабельну морську міну, яку принесло хвилями. Вибухонебезпечний предмет ліквідували контрольованим підривом.

Павло Зінченко

СуспільствоКримінал та НП
Одеса