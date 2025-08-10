На Одещині троє людей загинули на пляжі, підірвавшись на міні
Київ • УНН
В Одеській області на пляжі загинули троє людей: жінка та двоє чоловіків. Попередньо встановлено, що вони підірвались на невідомих предметах під час купання.
Поліція встановлює особи загиблих, пише УНН з посиланням на поліцію Одеської області.
Деталі
Попередньо встановлено, що під час купання в результаті двох вибухів невідомих предметів загинули троє відпочивальників – жінка та двоє чоловіків. Особи загиблих встановлюються. Події сталися сьогодні, 10 серпня, вдень у Кароліно-Бугазькій громаді Білгород-Дністровського району
Правоохоронці повідомили, що наразі на місці події працюють слідчо-оперативні групи територіального підрозділу поліції, фахівці управління вибухотехнічної служби ГУНП в Одеській області та співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Встановлюються повні обставини трагічних подій та вирішується питання щодо внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей за ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою "нещасний випадок
Також правоохоронці закликають мешканців та гостей Одеської області дотримуватися правил режиму воєнного стану та не виходити на пляжні ділянки Чорноморського узбережжя Одещини, доступ до яких заборонено.
Не нехтуйте заходами безпеки і відпочивайте лише на тих пляжах, які дозволені для відвідувань
Доповнення
На Одещині під час планових робіт підірвалось судно-земснаряд, що належить філії "Дельта-лоцман" ДП АМПУ. Внаслідок вибуху загинули троє працівників, інші члени екіпажу госпіталізовані.
На узбережжі Одеської області підрозділ ВМС ЗСУ знищив протикорабельну морську міну, яку принесло хвилями. Вибухонебезпечний предмет ліквідували контрольованим підривом.