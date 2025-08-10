$41.460.00
В Одесской области три человека погибли на пляже, подорвавшись на мине

Киев • УНН

 • 368 просмотра

В Одесской области на пляже погибли три человека: женщина и двое мужчин. Предварительно установлено, что они подорвались на неизвестных предметах во время купания.

В Одесской области три человека погибли на пляже, подорвавшись на мине

В Одесской области во время купания женщина и двое мужчин погибли, подорвавшись на мине.

Полиция устанавливает личности погибших, пишет УНН со ссылкой на полицию Одесской области.

Детали

Предварительно установлено, что во время купания в результате двух взрывов неизвестных предметов погибли трое отдыхающих – женщина и двое мужчин. Личности погибших устанавливаются. События произошли сегодня, 10 августа, днем в Каролино-Бугазской общине Белгород-Днестровского района

- сообщили в полиции. 

Правоохранители сообщили, что сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативные группы территориального подразделения полиции, специалисты управления взрывотехнической службы ГУНП в Одесской области и сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Устанавливаются полные обстоятельства трагических событий и решается вопрос о внесении в Единый реестр досудебных расследований сведений по ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай

- отметили правоохранители.

Также правоохранители призывают жителей и гостей Одесской области соблюдать правила режима военного положения и не выходить на пляжные участки Черноморского побережья Одесской области, доступ к которым запрещен.

Не пренебрегайте мерами безопасности и отдыхайте только на тех пляжах, которые разрешены для посещений

- говорится в сообщении.

Дополнение

В Одесской области во время плановых работ подорвалось судно-земснаряд, принадлежащее филиалу "Дельта-лоцман" ГП АМПУ. В результате взрыва погибли трое работников, другие члены экипажа госпитализированы.

На побережье Одесской области подразделение ВМС ВСУ уничтожило противокорабельную морскую мину, которую принесло волнами. Взрывоопасный предмет ликвидировали контролируемым подрывом.

Павел Зинченко

