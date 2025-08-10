В Одесской области три человека погибли на пляже, подорвавшись на мине
Киев • УНН
В Одесской области на пляже погибли три человека: женщина и двое мужчин. Предварительно установлено, что они подорвались на неизвестных предметах во время купания.
В Одесской области во время купания женщина и двое мужчин погибли, подорвавшись на мине.
Полиция устанавливает личности погибших, пишет УНН со ссылкой на полицию Одесской области.
Детали
Предварительно установлено, что во время купания в результате двух взрывов неизвестных предметов погибли трое отдыхающих – женщина и двое мужчин. Личности погибших устанавливаются. События произошли сегодня, 10 августа, днем в Каролино-Бугазской общине Белгород-Днестровского района
Правоохранители сообщили, что сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативные группы территориального подразделения полиции, специалисты управления взрывотехнической службы ГУНП в Одесской области и сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Устанавливаются полные обстоятельства трагических событий и решается вопрос о внесении в Единый реестр досудебных расследований сведений по ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай
Также правоохранители призывают жителей и гостей Одесской области соблюдать правила режима военного положения и не выходить на пляжные участки Черноморского побережья Одесской области, доступ к которым запрещен.
Не пренебрегайте мерами безопасности и отдыхайте только на тех пляжах, которые разрешены для посещений
Дополнение
В Одесской области во время плановых работ подорвалось судно-земснаряд, принадлежащее филиалу "Дельта-лоцман" ГП АМПУ. В результате взрыва погибли трое работников, другие члены экипажа госпитализированы.
На побережье Одесской области подразделение ВМС ВСУ уничтожило противокорабельную морскую мину, которую принесло волнами. Взрывоопасный предмет ликвидировали контролируемым подрывом.