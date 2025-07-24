На Одещині під час планових робіт підірвалось судно, загинули троє людей

На Одещині під час планових робіт підірвалось судно-земснаряд, яке належить філії "Дельта-лоцман" державного підприємства АМПУ, загинули троє людей. Про це повідомляє Адміністрації морських портів України, пише УНН.

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Надзвичайна подія трапилася під час планових робіт на гирлі Бистре ввечері 23 липня.

На борту перебували 11 членів екіпажу. Внаслідок вибуху загинули троє працівників АМПУ. Інші члени екіпажу дістали травми, їх госпіталізували.

На місці працюють профільні служби, обставини події з’ясовуються. За інформацією АМПУ, родини загиблих та постраждалих отримають необхідну підтримку.

Через інцидент морський підхідний канал гирло Бистре тимчасово закрили для судноплавства. Прохід суден до і з портів Дунайського регіону наразі здійснюється Сулинським каналом.

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