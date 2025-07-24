11 постраждалих через атаку рф на Одесу та Черкаси, пошкоджено пам'ятки під охороною ЮНЕСКО

Внаслідок ворожих масованого удару дронами по Одесі та ракетного обстрілу Черкас постраждали 11 людей, в Одесі під удар потрапили пам'ятки архітектури під охороною ЮНЕСКО, повідомили в Офісі Генпрокурора, показавши нові фото наслідків, пише УНН.

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За даними прокуратури, у ніч на 24 липня збройні сили рф атакували Одесу ударними безпілотниками. Попередньо встановлено, що ворог застосував понад 30 БпЛА.

"Внаслідок атаки постраждали четверо місцевих жителів. Інформація щодо інших можливих постраждалих уточнюється", - вказали у прокуратурі.

Атака рф, як вказано, завдала значної шкоди цивільній інфраструктурі міста. Зокрема, пошкоджень зазнала дев’ятиповерхова житлова будівля - зруйновано квартири з 5-го по 8-й поверхи. Пошкоджено офісні приміщення, автозаправну станцію, двоповерхову будівлю та торговельні павільйони на ринку "Привоз".

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Крім того, зафіксовано пошкодження об’єктів історичної забудови в центрі міста, зокрема пам’яток архітектури, які перебувають під охороною ЮНЕСКО - повідомили у прокуратурі.

"Візитівка Одеси Приморський бульвар, улюблене місце прогулянок як одеситів, так і туристів, входить до переліку обʼєктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Ворожий безпілотник влучив прямо посеред бульвару. Вибиті вікна у історичних памʼятках, пошкоджені фасади, побиті ліхтарі та лави", - зазначив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

На легендарному одеському ринку "Привоз", зі слів Кіпера, "росіяни своїм дроном випалили два торгових павільйони".

Він вказав також, що крім людей постраждала кішка.

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Також в ніч на 24 липня збройні сили рф, як повідомляється, завдали ракетний удар по Черкасах.

"Постраждали семеро людей, серед них 9-річна дитина", - зазначили у прокуратурі.

За даними голови Черкаської ОВА Ігоря Табурця, усі постраждалі - "не тяжкі".

У Черкасах, як вказали у прокуратурі, пошкоджена житлова інфраструктура. За попередніми даними, 15 приватних та багатоповерхових будинків, гаражні приміщення та 13 автомобілів.

"По місту маємо кілька локацій падіння уламків. Усі пожежі рятувальники оперативно ліквідували. Однак є суттєві пошкодження житлової інфраструктури: щонайменше півтора десятка багатоквартирних будинків. Там вибиті вікна, понівечені дахи. Заклади освіти та сфери охорони здоров’я, лісництво, міський цвинтар, гаражі, автомобілі - росіяни накоїли вдосталь лиха в обласному центрі", - уточнив Табурець.

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