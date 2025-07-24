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11 пострадавших из-за атаки РФ на Одессу и Черкассы, повреждены памятники под охраной ЮНЕСКО

Киев • УНН

 • 394 просмотра

В результате ночных атак дронами и ракетами по Одессе и Черкассам пострадали 11 человек, включая ребенка. В Одессе повреждены жилые дома, рынок «Привоз» и объекты архитектуры под охраной ЮНЕСКО, а в Черкассах — жилая инфраструктура и автомобили.

11 пострадавших из-за атаки РФ на Одессу и Черкассы, повреждены памятники под охраной ЮНЕСКО

В результате массированного вражеского удара дронами по Одессе и ракетного обстрела Черкасс пострадали 11 человек, в Одессе под удар попали памятники архитектуры под охраной ЮНЕСКО, сообщили в Офисе Генпрокурора, показав новые фото последствий, пишет УНН.

Детали

По данным прокуратуры, в ночь на 24 июля вооруженные силы рф атаковали Одессу ударными беспилотниками. Предварительно установлено, что враг применил более 30 БпЛА.

"В результате атаки пострадали четверо местных жителей. Информация о других возможных пострадавших уточняется", - указали в прокуратуре.

Атака рф, как указано, нанесла значительный ущерб гражданской инфраструктуре города. В частности, повреждения получила девятиэтажное жилое здание - разрушены квартиры с 5-го по 8-й этажи. Повреждены офисные помещения, автозаправочная станция, двухэтажное здание и торговые павильоны на рынке "Привоз".

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Кроме того, зафиксированы повреждения объектов исторической застройки в центре города, в частности памятников архитектуры, находящихся под охраной ЮНЕСКО

- сообщили в прокуратуре.

"Визитная карточка Одессы Приморский бульвар, любимое место прогулок как одесситов, так и туристов, входит в перечень объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Вражеский беспилотник попал прямо посреди бульвара. Выбиты окна в исторических памятниках, повреждены фасады, побиты фонари и скамейки", - отметил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

На легендарном одесском рынке "Привоз", по словам Кипера, "россияне своим дроном выжгли два торговых павильона".

Он указал также, что кроме людей пострадала кошка.

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Также в ночь на 24 июля вооруженные силы рф, как сообщается, нанесли ракетный удар по Черкассам.

"Пострадали семь человек, среди них 9-летний ребенок", - отметили в прокуратуре.

По данным главы Черкасской ОВА Игоря Табурца, все пострадавшие - "не тяжелые".

В Черкассах, как указали в прокуратуре, повреждена жилая инфраструктура. По предварительным данным, 15 частных и многоэтажных домов, гаражные помещения и 13 автомобилей.

"По городу имеем несколько локаций падения обломков. Все пожары спасатели оперативно ликвидировали. Однако есть существенные повреждения жилой инфраструктуры: по меньшей мере полтора десятка многоквартирных домов. Там выбиты окна, изуродованы крыши. Учебные заведения и сферы здравоохранения, лесничество, городское кладбище, гаражи, автомобили - россияне натворили достаточно бедствия в областном центре", - уточнил Табурец.

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Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаКультура
Олег Кипер
Генеральный прокурор Украины
ЮНЕСКО
Черкассы
Одесса
Tesla
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