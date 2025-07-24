В Одесской области во время плановых работ подорвалось судно, погибли три человека

В Одесской области во время плановых работ подорвалось судно-земснаряд, принадлежащее филиалу "Дельта-лоцман" государственного предприятия АМПУ, погибли три человека. Об этом сообщает Администрация морских портов Украины, пишет УНН.

Детали

Чрезвычайное происшествие случилось во время плановых работ на устье Быстрое вечером 23 июля.

На борту находились 11 членов экипажа. В результате взрыва погибли трое работников АМПУ. Остальные члены экипажа получили травмы, их госпитализировали.

На месте работают профильные службы, обстоятельства происшествия выясняются. По информации АМПУ, семьи погибших и пострадавших получат необходимую поддержку.

Из-за инцидента морской подходной канал устье Быстрое временно закрыли для судоходства. Проход судов в и из портов Дунайского региона сейчас осуществляется Сулинским каналом.

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