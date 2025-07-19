Українські ВМС знищили морську міну на узбережжі Одещини (відео)

На узбережжі в Одеській області підрозділ Військово-Морських Сил Збройних Сил України знищив чергову протикорабельну морську міну. Про це інформує УНН з зпосиланням на Військово-Морських Сил Збройних Сил України (ВМС ЗСУ).

На узбережжі Одещини одним з підрозділів Військово-Морських Сил Збройних Сил України знищено чергову протикорабельну морську міну, яку хвилями віднесло до берега - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вибухонебезпечний предмет було оперативно ліквідовано шляхом контрольованого підриву.

ВМС ЗС України звертаються до всіх громадян з наполегливим попередженням:

НЕ наближайтеся до невідомих предметів у воді чи на березі.

НЕ ігноруйте заборонні знаки чи попередження.

"У разі виявлення підозрілих об’єктів – негайно повідомляйте відповідні служби", - додали в ВМС ЗСУ.

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