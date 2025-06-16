На Харківщині автомобіль піротехніків ДСНС підірвався на вибуховому пристрої
Київ • УНН
В Ізюмському районі Харківської області 16 червня авто піротехніків ДСНС підірвалось на невідомому вибуховому пристрої. 32-річного співробітника ДСНС було доставлено до шпиталю.
В Ізюмському районі Харківської області постраждав фахівець ДСНС внаслідок інциденту з підривом авто піротехніків на невідомому вибуховому пристрої.
Передає УНН із посиланням на Центр координації протимінної діяльності.
Деталі
Згідно з повідомленням, подія трапилась 16 червня, вдень, у полі поблизу села Студенок.
Авто піротехніків ДСНС підірвалося на невідомому вибуховому пристрої. 32-річного співробітника ДСНС було доставлено до шпиталю.
Доповнення
Центр координації протимінної діяльності нагадує про високий рівень мінної небезпеки в регіоні.
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