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На Харківщині автомобіль піротехніків ДСНС підірвався на вибуховому пристрої

Київ • УНН

 • 1102 перегляди

В Ізюмському районі Харківської області 16 червня авто піротехніків ДСНС підірвалось на невідомому вибуховому пристрої. 32-річного співробітника ДСНС було доставлено до шпиталю.

На Харківщині автомобіль піротехніків ДСНС підірвався на вибуховому пристрої

В Ізюмському районі Харківської області постраждав фахівець ДСНС внаслідок інциденту з підривом авто піротехніків на невідомому вибуховому пристрої.

Передає УНН із посиланням на Центр координації протимінної діяльності.

Деталі

Згідно з повідомленням, подія трапилась 16 червня, вдень, у полі поблизу села Студенок. 

Авто піротехніків ДСНС підірвалося на невідомому вибуховому пристрої. 32-річного співробітника ДСНС було доставлено до шпиталю.

Доповнення

Центр координації протимінної діяльності нагадує про високий рівень мінної небезпеки в регіоні.

Нагадаємо

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

СуспільствоВійна
Харківська область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Берислав
Kyiv
Tesla
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