На Харківщині автомобіль піротехніків ДСНС підірвався на вибуховому пристрої

В Ізюмському районі Харківської області постраждав фахівець ДСНС внаслідок інциденту з підривом авто піротехніків на невідомому вибуховому пристрої.

Передає УНН із посиланням на Центр координації протимінної діяльності.

Згідно з повідомленням, подія трапилась 16 червня, вдень, у полі поблизу села Студенок.

Авто піротехніків ДСНС підірвалося на невідомому вибуховому пристрої. 32-річного співробітника ДСНС було доставлено до шпиталю.