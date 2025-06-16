В Харьковской области автомобиль пиротехников ГСЧС подорвался на взрывном устройстве

$41.450.04
47.690.39
ukenru
Зеленский планирует обсудить с Трампом оборонный пакет, который Украина готова купить
13:59 • 10705 просмотра
Зеленский планирует обсудить с Трампом оборонный пакет, который Украина готова купить
Эксклюзив
12:56 • 26798 просмотра
Евро дорожает быстрее, чем доллар: почему гривна теряет позиции - объяснение финансового эксперта Елены Соседки
Эксклюзив
11:24 • 35322 просмотра
За почти пять лет Центром Шалимова проведено около 250 трансплантаций органов от посмертного донора
Эксклюзив
16 июня, 09:55 • 48903 просмотра
Связи нардепа Кузьминых с аптечным бизнесом должны проверить НАБУ и НАПК – адвокат
16 июня, 08:24 • 106741 просмотра
Зеленский предложил Руслана Кравченко на должность Генпрокурора: представление уже в Раде
Эксклюзив
16 июня, 07:14 • 65716 просмотра
День летнего солнцестояния: астролог дала советы, что делать для привлечения удачи
16 июня, 06:29 • 68564 просмотра
Генштаб: появилось новое Северо-Слобожанское направление из-за активизации врага на пограничье Сумской области
Эксклюзив
16 июня, 06:27 • 58199 просмотра
Неделя пути от напряжения к равновесию: гороскоп для всех знаков Зодиака на 16–22 июня
16 июня, 05:14 • 55299 просмотра
Трамп встретится с Зеленским на саммите G7 - Axios
15 июня, 05:00 • 76370 просмотра
Результаты обучения учеников за границей будут признавать в Украине: закон вступил в силу
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+25°
3м/с
38%
748мм
Популярные новости
Меган Маркл показала нежное видео с принцем Гарри и детьми ко Дню отца16 июня, 07:59 • 98805 просмотра
Пока США замедлили помощь Украине, Европа наращивает ее – среди лидеров страны Скандинавии и Британия16 июня, 08:36 • 31245 просмотра
В Нью-Йорке выбрали лучшего двойника Педро Паскаля16 июня, 09:17 • 62560 просмотра
"Полный фарш" за 2,8 млн грн: АРМА хочет обновить автопарк топовым Hyundai за средства налогоплательщиков16 июня, 09:34 • 96494 просмотра
Топ-5 летних салатов: простые рецепты для вкусного и полезного меню16 июня, 09:40 • 78992 просмотра
публикации
Топ-5 летних салатов: простые рецепты для вкусного и полезного меню16 июня, 09:40 • 79869 просмотра
"Полный фарш" за 2,8 млн грн: АРМА хочет обновить автопарк топовым Hyundai за средства налогоплательщиков16 июня, 09:34 • 97431 просмотра
Лайфхаки для блогеров: как прокачать и упростить ведение блога 14 июня, 07:09 • 155059 просмотра
Скандалы в АРМА доказывают, что изменения нужно начинать с аудита и увольнения руководства13 июня, 12:08 • 226793 просмотра
Кузьминых продолжает лоббировать интересы фармзаводов: манипуляции под прикрытием заботы о пациентах13 июня, 08:36 • 284209 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Руслан Кравченко
Эммануэль Макрон
Кир Стармер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Израиль
Иран
Франция
Реклама
УНН Lite
Леся Никитюк официально подтвердила беременность нежным фото с животиком 15:30 • 5700 просмотра
В Нью-Йорке выбрали лучшего двойника Педро Паскаля16 июня, 09:17 • 63310 просмотра
Меган Маркл показала нежное видео с принцем Гарри и детьми ко Дню отца16 июня, 07:59 • 99516 просмотра
Подкаст Меган Маркл не выдержал конкуренции с критиками15 июня, 08:57 • 75617 просмотра
День отца и Всемирный день распространения информации о насилии над пожилыми людьми: что еще отмечают 15 июня15 июня, 06:40 • 70505 просмотра
Актуальное
Тесла Модель Y
Нефть марки Brent
Шахед-136
Калибр (семейство ракет)
Фокс Ньюс

В Харьковской области автомобиль пиротехников ГСЧС подорвался на взрывном устройстве

Киев • УНН

 • 810 просмотра

В Изюмском районе Харьковской области 16 июня авто пиротехников ГСЧС подорвалось на неизвестном взрывном устройстве. 32-летний сотрудник ГСЧС был доставлен в госпиталь.

В Харьковской области автомобиль пиротехников ГСЧС подорвался на взрывном устройстве

В Изюмском районе Харьковской области пострадал специалист ГСЧС в результате инцидента с подрывом авто пиротехников на неизвестном взрывном устройстве.

Передает УНН со ссылкой на Центр координации противоминной деятельности.

Детали

Согласно сообщению, происшествие случилось 16 июня, днем, в поле вблизи села Студенок.

Авто пиротехников ГСЧС подорвалось на неизвестном взрывном устройстве. 32-летний сотрудник ГСЧС был доставлен в госпиталь.

Дополнение

Центр координации противоминной деятельности напоминает о высоком уровне минной опасности в регионе.

Напомним

В Бериславе авто полиции наехало на мину, вероятно, типа "лепесток". Повреждено колесо, но полицейские не пострадали.

Пять человек погибли, в том числе 5-летний мальчик, и продолжаются поиски тела 2-месячного младенца после подрыва автомобиля на вражеской мине возле села в Харьковской области.

В Голосеевском районе Киева, на территории детского сада, обнаружили минометную мину времен Второй мировой войны.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

ОбществоВойна
Харьковская область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Берислав
Киев
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9