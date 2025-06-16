В Харьковской области автомобиль пиротехников ГСЧС подорвался на взрывном устройстве
Киев • УНН
В Изюмском районе Харьковской области 16 июня авто пиротехников ГСЧС подорвалось на неизвестном взрывном устройстве. 32-летний сотрудник ГСЧС был доставлен в госпиталь.
В Изюмском районе Харьковской области пострадал специалист ГСЧС в результате инцидента с подрывом авто пиротехников на неизвестном взрывном устройстве.
Передает УНН со ссылкой на Центр координации противоминной деятельности.
Детали
Согласно сообщению, происшествие случилось 16 июня, днем, в поле вблизи села Студенок.
Авто пиротехников ГСЧС подорвалось на неизвестном взрывном устройстве. 32-летний сотрудник ГСЧС был доставлен в госпиталь.
Дополнение
Центр координации противоминной деятельности напоминает о высоком уровне минной опасности в регионе.
Напомним
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