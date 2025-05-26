У Києві на території дитсадка знайшли мінометну міну часів Другої світової

$41.510.01
46.990.07
ukenru
рф змінила тактику використання дронів та підвищили стійкість до РЕБ: експерт пояснив, як протидіяти "Герані-2"
Ексклюзив
14:22 • 13005 перегляди

рф змінила тактику використання дронів та підвищили стійкість до РЕБ: експерт пояснив, як протидіяти "Герані-2"

Ексклюзив
13:26 • 33099 перегляди

Справу головного юриста НБУ заморозили? Відсутність підозри може затягнути розслідування на роки – суддя у відставці

Ексклюзив
11:58 • 40385 перегляди

САП приховує деталі розслідування справи про "зливи з НАБУ" та причетність Углави - за рік жодних підозр

Ексклюзив
26 травня, 09:30 • 59782 перегляди

Прокуратура має звернутися до суду з клопотанням про арешт обвинуваченого у хабарництві нардепа Кузьміних – ексзаступник генпрокурора

Ексклюзив
26 травня, 08:54 • 77272 перегляди

Манікюр і педикюр: головні тренди літа 2025

26 травня, 08:18 • 69855 перегляди

Над Україною під час атаки рф збили 9 з 9 ракет та знешкодили 288 з 355 дронів

Ексклюзив
26 травня, 06:37 • 76463 перегляди

Як заощадити на продуктах: поради дієтолога для здорового харчування

Ексклюзив
26 травня, 06:19 • 83258 перегляди

Тиждень ясності та проривів: астропрогноз для всіх знаків Зодіаку на 26 травня - 1 червня

25 травня, 15:04 • 79362 перегляди

Зеленський ввів санкції проти сина Богуслаєва, Мосійчука та кримінальних авторитетів

25 травня, 09:34 • 84660 перегляди

Наші вдома: в рамках останньої частини обміну військовополоненими до України повернулися 303 захисника

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
0м/с
91%
746мм
Популярнi новини

Хмельниччину вночі атакував ворог: зачепило чотири підприємства

26 травня, 06:59 • 70713 перегляди

Ізраїль має намір взяти під контроль 75% Гази за два місяці - Bloomberg

26 травня, 09:48 • 41207 перегляди

НМТ: скільки абітурієнтів не склали іспит минулого року

26 травня, 10:04 • 14213 перегляди

Обмеження на дальність західної зброї для ударів по рф знято - Мерц

13:04 • 28561 перегляди

Кендрік Ламар і Тейлор Свіфт змагаються за головні нагороди American Music Awards 2025 - ЗМІ

15:51 • 9400 перегляди
Публікації

Ризик у подарунок: як техніка з "сірого" ринку стає троянським конем у вашому персональному користуванні

16:32 • 192 перегляди

Здоров'я в подорожах Європою: практичні поради для мандрівників

24 травня, 08:00 • 416254 перегляди

Прозора справа: команда УНН перевірила техніку, якою користується щодня, на предмет легального ввезення в Україну
Ексклюзив

23 травня, 14:43 • 452742 перегляди

Правила безпеки для велосипедистів: що потрібно знати, щоб уникнути аварій

23 травня, 07:04 • 403768 перегляди

Україна в умовах протидії російській агресії не може допустити затяжної системної кризи авіаційної галузі

22 травня, 14:24 • 494271 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Кая Каллас

Фрідріх Мерц

Кейр Стармер

Урсула фон дер Ляєн

Дональд Туск

Актуальні місця

Київ

Ватикан

Одеська область

Гаага

Стамбул

Реклама
УНН Lite

Лебедина історія: як пернаті мандрівники зупинили рух на трасі

16:12 • 3596 перегляди

Кендрік Ламар і Тейлор Свіфт змагаються за головні нагороди American Music Awards 2025 - ЗМІ

15:51 • 10180 перегляди

Майлі Сайрус зізналася, як зйомки кліпу на Алеї слави закінчилися для неї реанімацією

25 травня, 10:11 • 164620 перегляди

П’ять перевірених серіалів від Netflix які не розчарували: що подивитися

24 травня, 16:10 • 268595 перегляди

У Біллі Джоела діагностовано рідкісне захворювання мозку, концерти скасовано

23 травня, 19:29 • 103690 перегляди
Актуальне

Шахед-136

MIM-104 Patriot

NASAMS

IRIS-T

Financial Times

У Києві на території дитсадка знайшли мінометну міну часів Другої світової

Київ • УНН

 • 978 перегляди

У Голосіївському районі Києва, на території дитячого садка, виявили мінометну міну часів Другої світової війни. Небезпечний предмет вилучили сапери та вивезли на полігон для знищення.

У Києві на території дитсадка знайшли мінометну міну часів Другої світової

В одному з районів Києва, на території дошкільного закладу, будівельники натрапили на мінометну міну часів Другої світової війни. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал Державної служби з надзвичайних ситуацій України.

Деталі

Небезпечний предмет вилучили на території дитячого садка у Голосіївському районі Києва сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування.

Фахівці вивезли боєприпас на спеціальний полігон для подальшого знищення.

Під час проведення робіт на території дитячого садка робітники виявили підозрілий предмет, схожий на боєприпас.

На місце негайно виїхали фахівці, які ідентифікували знахідку як мінометну міну періоду Другої світової.

"Під час знешкодження міни персонал і діти були тимчасово переміщені до іншого дитсадка", - зазначили в ДСНС.

Додатково

Після завершення робіт територію ретельно обстежили на наявність інших вибухонебезпечних предметів.

Загрози для населення немає.

Довідка

Мінометні міни – це тип артилерійських боєприпасів, які використовувалися у великих кількостях під час Другої світової війни. Через давність і корозію вони залишаються вкрай небезпечними навіть після десятиліть у землі.

Нагадаємо

З початку 2024 року на території Києва виявлено вже 40 вибухонебезпечних предметів, залишених із часів Другої світової війни.

ДСНС закликає громадян бути уважними та негайно повідомляти про підозрілі предмети.

На узбережжя Одещини винесло морські міни: вчасно ліквідувати небезпеку вдалося завдяки діям військових 14.04.25, 16:28 • 7566 переглядiв

Андрій Кулик

Андрій Кулик

КиївКримінал та НП
Brent
$64.28
Bitcoin
$110,029.40
S&P 500
$5,819.27
Tesla
$341.00
Газ TTF
$36.45
Золото
$3,366.01
Ethereum
$2,566.70