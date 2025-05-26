У Києві на території дитсадка знайшли мінометну міну часів Другої світової
Київ • УНН
У Голосіївському районі Києва, на території дитячого садка, виявили мінометну міну часів Другої світової війни. Небезпечний предмет вилучили сапери та вивезли на полігон для знищення.
В одному з районів Києва, на території дошкільного закладу, будівельники натрапили на мінометну міну часів Другої світової війни. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал Державної служби з надзвичайних ситуацій України.
Деталі
Небезпечний предмет вилучили на території дитячого садка у Голосіївському районі Києва сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування.
Фахівці вивезли боєприпас на спеціальний полігон для подальшого знищення.
Під час проведення робіт на території дитячого садка робітники виявили підозрілий предмет, схожий на боєприпас.
На місце негайно виїхали фахівці, які ідентифікували знахідку як мінометну міну періоду Другої світової.
"Під час знешкодження міни персонал і діти були тимчасово переміщені до іншого дитсадка", - зазначили в ДСНС.
Додатково
Після завершення робіт територію ретельно обстежили на наявність інших вибухонебезпечних предметів.
Загрози для населення немає.
Довідка
Мінометні міни – це тип артилерійських боєприпасів, які використовувалися у великих кількостях під час Другої світової війни. Через давність і корозію вони залишаються вкрай небезпечними навіть після десятиліть у землі.
Нагадаємо
З початку 2024 року на території Києва виявлено вже 40 вибухонебезпечних предметів, залишених із часів Другої світової війни.
ДСНС закликає громадян бути уважними та негайно повідомляти про підозрілі предмети.
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