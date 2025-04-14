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Financial Times

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The Guardian

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На узбережжя Одещини винесло морські міни: вчасно ліквідувати небезпеку вдалося завдяки діям військових

Київ • УНН

 • 7234 перегляди

Українські військові оперативно ліквідували дві морські міни, які були виявлені на узбережжі Одещини. Завдяки пильності прикордонників, вибухонебезпечні предмети вдалося контрольовано знешкодити.

На узбережжя Одещини винесло морські міни: вчасно ліквідувати небезпеку вдалося завдяки діям військових

Українські військові ліквідували дві морські міни, які прибило до узбережжя Одещини. Передає УНН із посиланням на Південне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Деталі

Військовослужбовці Одеського прикордонного загону, здійснюючи моніторинг надводної обстановки, виявили дві морські міни, які винесло на узбережжя на Одещини. Як зазначають у відомстві, обидва вибухонебезпечні предмети вже контрольовано знешкоджено.

Завдяки пильності та оперативним діям військовослужбовців ДПСУ вибухонебезпечні предмети було контрольовано знешкоджено.

- ідеться у дописі.

У прикордонній службі нагадують, що у разі виявлення підозрілих об’єктів важливо не наближатися до них, щоб не наражати себе на небезпеку.

Нагадаємо

Внаслідок дронової атаки, у ніч на 14 квітня, в Одеській області постраждало 8 людей. Пошкоджено цивільну інфраструктуру, медичну установу та житловий будинок.

Двом адміралам рф, які командували обстрілами об’єктів ЮНЕСКО в Одесі, повідомили про підозру04.04.25, 16:27 • 10873 перегляди

Ігор Тележніков

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