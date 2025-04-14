На узбережжя Одещини винесло морські міни: вчасно ліквідувати небезпеку вдалося завдяки діям військових

Українські військові ліквідували дві морські міни, які прибило до узбережжя Одещини. Передає УНН із посиланням на Південне регіональне управління Держприкордонслужби України.

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Військовослужбовці Одеського прикордонного загону, здійснюючи моніторинг надводної обстановки, виявили дві морські міни, які винесло на узбережжя на Одещини. Як зазначають у відомстві, обидва вибухонебезпечні предмети вже контрольовано знешкоджено.

Завдяки пильності та оперативним діям військовослужбовців ДПСУ вибухонебезпечні предмети було контрольовано знешкоджено. - ідеться у дописі.



У прикордонній службі нагадують, що у разі виявлення підозрілих об’єктів важливо не наближатися до них, щоб не наражати себе на небезпеку.

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