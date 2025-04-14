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По угоді зі США досягнуто "суттєвого прогресу", очікується меморандум і ратифікація у Раді - Свириденко
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Financial Times

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The Guardian

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На Одещині кількість постраждалих від атаки рф зросла до 8

Київ • УНН

 • 5472 перегляди

Внаслідок нічної дронової атаки в Одеській області постраждало 8 людей. Пошкоджено цивільну інфраструктуру, медичну установу та житловий будинок.

На Одещині кількість постраждалих від атаки рф зросла до 8

Кількість постраждалих внаслідок нічної дронової атаки російських військ в Одеській області зросла до 8, повідомив у понеділок голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram, пише УНН.

Внаслідок нічної російської атаки постраждали вісім людей. Станом на ранок у медзакладах залишається четверо поранених. Інші - продовжують лікування амбулаторно

- написав Кіпер.

Деталі

В Одесі, зі слів голови ОВА, пошкоджено цивільну інфраструктуру, медичну установу, житловий будинок, складське приміщення, станцію технічного обслуговування, транспортні засоби.

На декількох об’єктах спалахнули пожежі, які оперативно ліквідували вогнеборці.

Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян проти цивільного населення Одещини.

Доповнення

Раніше було відомо про 7 постраждалих через атаку рф на Одещині.

Нічна атака рф на Одещину залишила 7 постраждалих: показали наслідки14.04.25, 08:42 • 4052 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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